Сегодня в Украине похолодает: синоптики уточнили, какой погоды ждать украинцам

Температура по Украине будет разной – где-то всего +18, а кому-то повезет немного больше

В последний день недели по всей территории страны будет дождь, но уже без гроз, как в последние дни. Однако и жарко не будет – не более 23 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Разной будет температура в западных областях: в Ровенской области и на Закарпатье – 21-23, в Ивано-Франковской, Черновицкой и в Хмельницкой – 18-20 тепла, в Тернопольской, Львовской и Волынской областях – 19-22. Везде дожди.

На севере и востоке страны дожди с температурой 21-24 градуса.

Также переменчивой температура будет в центре: в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях – 19-21 градус, в Кировоградской – 18-20, в Житомирской – 21-23, в Киевской – 22-24 градуса. Также дожди.

На юге сегодня не будет теплее всего – там также ожидается всего 21-23 градуса, и только в Крыму до +25, но везде дожди.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, синоптики предупредили о похолодании. Небо практически над всей Украиной будет затянуто дождевыми тучами. Как сообщили в Укргидрометцентре, в течение ближайших четырех дней в Украину придет осеннее похолодание, и лишь со средины следующей недели снова потеплеет, будет сухо и солнечно.

В свою очередь известный народный синоптик Леонид Горбань обрадовал украинцев прогнозом – в Украину еще придут два бабьих лета. В то же время он отметил, что между потеплениями стоит ожидать и похолодания.