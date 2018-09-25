Сегодня в Украине сильно похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

Небесная канцелярия сегодня не порадует украинцев хорошей погодой и будет везде "поливать"

На всей территории Украины сегодня существенно снизится температура воздуха, а также везде пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Холодней всего будет в западных областях, там местами температура опустится до 9 градусов (во Львовской области). На остальной территории в этом регионе будет 10-13 градусов тепла. Везде пройдут дожди, но без гроз.

В центре и на севере страны также холодно и дождливо – ожидается всего 11-13 градусов.

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Немного теплее будет в восточных областях, где синоптики обещают 13-15 градусов тепла, а в Донецкой области до +17. Дожди.

Теплее всего будет на юге. Несмотря на осенние дожди во всех южных областях, ожидается 15-17 тепла.

Как мы писали в прогнозе синоптиков на неделю, в Украину еще вернется сухая и солнечная погода. Погоду в Украине предопределил циклон со Скандинавии, именно он принес похолодание и дожди. Ворвавшись с запада, через центральные области, к утру понедельника он доберется до юго-востока Украины. Синоптики предупреждают, что в течение ближайших суток и два дня к ряду небо над всей страной заволокут тучи и будет идти холодный осенний дождь.

Также синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках и снеге. По ее словам, до конца недели погода в Украине будет очень переменчивой – то холод, то потепление, то дожди.