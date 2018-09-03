Сегодня в Украине стартуют крупные военные учения Rapid Trident-2018

Сегодня, 09:49

В маневрах на территории Украины будут участвовать тысячи военных НАТО и десятки самолетов

Учения Rapid Trident. Фото: архив
Учения Rapid Trident. Фото: архив

Сегодня, 3 сентября, на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начнутся крупные многонациональные учения Rapid Trident-2018 (Репид Трайдент – 2018).

Военные маневры пройдут во Львовской области, в которых примут участие, помимо украинских военных, армейские подразделения иностранных государств, в частности из США.

Предлагаем вспомнить, как прошли эти же американско-украинские учения в прошлом году. Целью серии учений "Репид Трайдент" было введение в Вооруженные силы Украины передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран-участниц и партнеров НАТО, а также членов программы "партнерство ради мира".

Отметим, что еще зимой текущего года президент Петр Порошенко своим указом одобрил допуск иностранных военных в Украину. Предполагалось, что в Rapid Trident-2018 от ВСУ будут участвовать до 2 тыс. военных с вооружением и военной техникой и до 10 самолетов и вертолетов. От ВС США предусмотрено участие до 10 тыс. военных и до 10 самолетов и вертолетов, от ВС стран НАТО – столько же.

Напомним, в начале августа Украина уже поучаствовала в одних учениях НАТО в Грузии, и теперь снова отправила своих военных в эту страну, но уже на другие маневры – Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018"). Учения Agile Spirit 2018 будут проходить с 1 по 11 сентября на территории военной базы в Сенаки на западе Грузии. Они организованы совместно с европейским командованием корпуса морской пехоты США.
США, военные, учения, Rapid Trident

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"Сегодня"

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