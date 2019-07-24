"Сегодня я в первый раз заплакала от счастья!": проект "Здоровое сердце" спас еще одну детскую жизнь

Благодаря Фонду Рината Ахметова спасено уже 100 детских сердец

Давид. Малыш больше не будет страдать от порока сердца, а мама — тревожиться за здоровье сына. Фото: fdu.org.ua

В одной из палат клиники Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова спит двухлетний Давид Дудкин из городка Часов Яр в Донецкой области. Рядом с ним плачет его мама. Но не от горя, а от счастья. Несколько минут назад Давиду сделали операцию на сердце — без разрезов и тяжелого наркоза, и когда мальчик проснется, он будет полностью здоров. Диагноз "порок сердца" навсегда исчезнет вместе с тревогами мамы.

Слезы счастья

"Сына я рожала тяжело, пришлось врачам делать кесарево, и когда малыш закричал на всю родильную палату, я была очень счастлива. Думала, впереди только радость. Но в полгодика на осмотре медики обнаружили у Давида шумы в сердце. Нам диагностировали порок сердца. С тех пор я часто плакала, переживала за сына. Сегодня впервые заплакала от счастья!" — вытирает слезы Ольга, мама Давида.

Давид Дудкин стал 100-м ребенком — участником проекта Фонда Рината Ахметова "Здоровое сердце". Благодаря проекту детям с пороком сердца из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей устанавливают окклюдеры — специальные импланты, "закрывающие" дыры в сердцах и делающие их здоровыми.

"Этот метод лечения относится к эндоваскулярным операциям и считается самым современным и нетравматичным. Такая операция проводится без разрезов, без скальпеля. Мы прокалываем крупные сосуды на бедре и с помощью длинных тонких катетеров проникаем к проблемному месту. По катетерам доставляется окклюдер — устройство, которое может растягиваться в длинную трубочку и принимать форму зонтика размером до 4 см. Когда зонтик достигает отверстия в межпредсердной перегородке, врач открывает его и фиксирует в отверстии, — объясняет Игорь Дитковский, кардиохирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова. — Со временем соединительная ткань прорастает в него, и окклюдер становится частью сердца. Ребенок возвращается к полноценной жизни".

Под обстрелами

Вот уже 12 лет Фонд Рината Ахметова помогает деткам с сердечными пороками, а в феврале 2017 года это направление было выделено в отдельный проект "Здоровое сердце". Десятки успешных операций вернули малышам шанс на здоровое детство и полноценную жизнь.

В Фонде вспоминают об одном из первых участников проекта "Здоровое сердце" — маленьком Роме Набоке из поселка Камышеваха Луганской области. Малыш заболел, когда ему еще не исполнилось двух лет. После его рождения мама с ним и его тремя старшими братьями и сестрами два месяца зимы буквально жила в подвале, прячась от обстрелов. Это ли стало причиной Роминого недуга или совокупность других факторов, уже трудно сказать, но факт остался фактом: родители обратили внимание на постоянную бледность малыша, а вскоре врачи, проведя УЗИ, поставили страшный диагноз — "порок сердца". И операцию надо было проводить немедленно, иначе здоровье ребенка ждали бы серьезные осложнения.

Найти выход из ситуации помог Фонд Рината Ахметова, в который обратились родители Ромы. И уже 1 февраля 2017 года в Центре кардиологии и кардиохирургии успешно, при поддержке Фонда, прошла экстренная операция по вживлению окклюдера. А в августе того же года мальчик пошел в детский сад.

"Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы мгновенно откликнулись и помогли спасти жизнь нашего сыночка Романа. Низкий поклон вам от всей нашей семьи. Экстренная операция по установке окклюдера прошла успешно. У нашего Романа наконец-то появился румянец на щечках. Еще раз спасибо за спасенное маленькое сердечко нашего маленького сыночка Романа! С уважением к вам, вся наша большая семья Набоки: мама Елена, папа Максим, брат Владислав, сестры Ангелина и София, а также наш сын Роман", — написала мама ребенка трогательное письмо в адрес Фонда Рината Ахметова.

100 судеб

"Помощь детям — всегда в приоритете у Рината Ахметова. Особенно когда речь идет о спасении жизни ребенка. Фонд Рината Ахметова помогает детям с пороком сердца с 2007 года. За эти годы нами была сформирована настоящая культура малоинвазивных операций, можно сказать, был совершен медицинский прорыв. Мы рады, что сегодня число детей, получивших помощь, достигло такой важной цифры. Это не просто 100 здоровых сердец — это 100 измененных к лучшему судеб, 100 детских жизней, которые спасены", — говорит руководитель программ Фонда Рината Ахметова Екатерина Терзиева.

Ее поддерживает Игорь Дитковский:

"Кардиохирургия — высокотехнологичная и дорогостоящая отрасль медицины, а эндоваскулярная хирургия — ее пик. Денег катастрофически не хватает, поэтому помощь, которую оказывает Фонд Рината Ахметова, очень важна и для нас, и для детей!".

Доктор Дитковский идет в палату к Давиду. Мальчик проснулся и уже широко улыбается маме, а на ее глазах еще не высохли слезы. У Давида и его семьи впереди — новая счастливая жизнь без лишних тревог и волнений.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о 200 новых машин скорой помощи для регионов Украины от Фонда Рината Ахметова. Новый проект Фонда стал крупнейшей частной программой в области неотложной медицины Украины за все годы независимости страны.

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