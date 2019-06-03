Секрет датского счастья: репортаж в стиле "хюгге" с юбилейного магазина JYSK в ТРЦ Dream Town 2

Философия "хюгге" призывает радоваться мелочам и красоте окружающего мира, и такой подход к жизни становится все более популярным в нашей стране.









Сегодня уже трудно представить себе домашний уют без скандинавского компонента. И речь идет не только о мебели или декоре, но и о простых бытовых предметах, наполняющих дом или сад, и личной философии создателя собственного "гнездышка". Не удивительно, что открытие первого магазина JYSK в Оболонском районе Киева вызвало такой ажиотаж. В первые дни работы в конце мая 2019 года магазин в ТРЦ Dream Town 2 посетили несколько тысяч человек.

"Одна из задач компании JYSK – открывать магазины как можно ближе к потребителю, – рассказал кантри-менеджер сети магазинов JYSK в Украине Евгений Иваница. – Мы не присутствовали на Оболони — в районе, где проживает 300 000 населения Киева. Наконец мы это исправили".

Подкрепил ажиотаж вокруг события бум акционных предложений, который продлится минимум на протяжении двух недель в виде специальных скидок до 70%. Например, сейчас действуют предложения с супернизкими ценами на анатомические матрасы Gold F30 и Gold S100. К тому же, по случаю празднования целые две недели во всей сети будут специальные скидки до 60%. Это хорошая возможность зайти в ближайший магазин JYSK.

К большому потоку людей команда нового магазина была готова. Вдохновения ей добавил посол Дании Рубен Мадсен, который стал одним из почетных гостей праздника в ТРЦ Dream Town 2. "Вы с нуля построили в Украине датскую компанию, – сказал он. – Вы не просто продаете необычайный товар, вы внедряете европейские ценности в жизнь украинцев. Горжусь тем, что могу быть частью этого. Желаю вам успеха!", – сказал господин посол в привествии.

В комментарии "Сегодня" посол Дании Рубен Мадсен признался, что он также является JYSK, ведь дословно "JYSK" – это тот, кто имеет происхождение из Ютландии (полуостров на севере Европы). "Мы очень рады, что имеем возможность активно инвестировать в Украину. Открытие юбилейного 50-го магазина для нас – большая радость и успех сотрудничества между нашими двумя странами", – поделился посол.

Пространство в новом магазине выполнено в новомодном сегодня интерьерном стиле 3.0 – с расширенными проходами, большим количеством света и суперсовременным оборудованием. То, что надо, чтобы сделать селфи с друзьями для личного блога или соцсетей. Но все это – лишь интерьерные бонусы для комфорта покупателей. Настоящий рай начинается в выставочных зонах, которые позволяют увидеть готовые интерьерные решения JYSK для дома и сада. Здесь покупатель сразу видит, каким образом можно обустроить свое личное пространство.

Главным хитом нового магазина стал стиль "хюгге", который отличается своеобразным сочетанием уюта, комфорта и благосостояния. Это понятие не имеет дословного перевода с датского языка, однако это не помешало ему войти в список самых популярных слов 2016 года по версии Оксфордского словаря.

"Книжный Арсенал", который недавно прошел в Киеве, был переполнен книгами о нормандском счастья "хюгге". Сегодня эту философию пытаются постичь и киевские эстеты, она стремительно перерастает в настоящий культурный феномен. Философия "хюгге" призывает радоваться мелочам и красоте окружающего мира, и такой подход к жизни становится все более популярным в нашей стране. Поклонники этого стиля умеют находить удовольствие в обыденных вещах и жить в настоящем времени. Обустроить такой стиль жизни в личном пространстве в Украине помогает JYSK. В то время как философия "хюгге" создает ощущение спокойствия, гармонии и тихого счастья, JYSK предлагает для этого интерьерные решения.

Последователи философии "хюгге" стараются добавить в интерьер жилья как можно больше деталей: подушки, пледы, ароматические свечи, лаконичные светильники, лампы или гирлянды. Ведь чем теплее будет атмосфера в доме, тем больше уюта, того самого "хюгге", это создаст. Главное – как можно больше экоматериалов, что и предлагает JYSK во всем своем разнообразии: дерево, лен, мех. Такой подход к обустройству дома делает его местом сокровенной мечты для любого эстета-ценителя.

Особый интерес у жителей Оболони вызвали товары летнего сезона: уличные зонтики, шезлонги, павильоны, мебель для отдыха под открытым небом и тому подобное. Все это можно примерить не только к личным ощущениям, но и к своему жилью, ведь каждый покупатель может воспользоваться преимуществами сервиса JYSK: возможностью возврата товара без ограничений, гарантией цены в течение месяца, услугой "Закажи и забери".

Также киевлянам представили широкий ассортимент мебели, постельного белья, матрасов, декора и других бытовых предметов. Все это – по доступным для украинских потребителей ценам. Как признается кантри-менеджер сети магазинов JYSK в Украине Евгений Иваница, средний чек покупателя в Украине и Дании отличаются, но это не мешает делиться скандинавским уютом с украинцами.

"Средний чек сегодня варьируется в зависимости от того, где находится магазин, – раскрывает карты Евгений. – Средний чек для Украины сегодня – 600-700 гривен. Мы стремимся к тому, чтобы JYSK был доступен абсолютно каждому".

Повышать средний чек в компании все-таки планируют, но путем роста потребительской способности в стране. Все это зависит от множества экономических факторов. Не последнюю роль в этом играют прямые инвестиции, в том числе, от самих датчан. "JYSK закупает для всей мировой сети товары в Украине, – говорит Иваница. – Сумма инвестиций от одних только закупок у украинских производителей достигает сотен миллионов гривен. Украинские товары идут в магазины JYSK в Европе через распределительные центры в Дании, Польше, Швеции. Мы создаем новые рабочие места. Даем возможность производителям изготавливать такой объем товара, который для них был бы просто недосягаем".

Важную роль в компании также отводят сервису. "Наша задача состоит в том, чтобы потребителю было легко и комфортно приобретать, обменивать, возвращать любой товар", – добавляет кантри-менеджер сети магазинов JYSK в Украине.

На сегодня в состав группы JYSK входит более 2 700 магазинов в 52 странах мира. Международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома, открыла первый магазин в 1979 году в Дании Ларсом Ларсеном, владельцем JYSK. В Украине бренд представлен с 2004 года и присутствует в большинстве крупных городов страны. "Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и продолжаем расширять сеть магазинов по всей Украине – и не только в крупных городах", – уверяют в компании.

Отметим, что инвестиции в новый магазин JYSK в Киеве составили около 10 миллионов гривен. Уже подписаны новые договоры с торговыми центрами SkyMall и Novus на Здолбуновской в Киеве, Depo't center в Черкассах, Victory Plaza в Кривом Роге, New Point во Львове. Все магазины JYSK распахнут свои двери в этих торговых объектах уже летом этого года.

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