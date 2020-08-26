Українська
$ 27,39
32,24
  1. Последние новости Украины

Секретарь СНБО: Мы наблюдаем за первой мировой биологической войной

26 августа, 17:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

В мире появились новые угрозы, которые опаснее ядерного оружия, считает Данилов

В современном мире кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

Реклама

"Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир", - сказал он в ходе встречи с послами Швеции и Финляндии в Украине Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

При этом секретарь СНБО подчеркнул важность объединения усилий государств-партнеров в противодействии этим угрозам.

Читайте также: Северная Корея ответила на обвинения в разработке биологического оружия

Ранее Алексей Данилов заявил, что причиной вспышки нового коронавируса могла стать утечка из закрытой лаборатории в китайском Ухане.

В тренде
В Минздраве рассказали, кто сможет ходить без масок в школах
Реклама

"Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Считаем, что именно оттуда произошла утечка", – сказал Данилов.

При этом Данилов отметил, что китайские власти предпринимали мощные меры по локализации вируса.

Также сообщалось, что Немцев предупредили об угрозе биологических терактов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

биологическое оружие СНБО коронавирус Алексей Данилов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Каждый метр земли будет гореть под оккупантами": Кравчук предупредил РоссиюПолитика
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в Париже
Поднимает ставки или дрессирует Германию: почему Россия сорвала переговоры в ПарижеПолитика
Засуха в Крыму: воду начали развозить в цистернах (фото)
Засуха в Крыму: воду начали развозить в цистернах (фото)Крым
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым
Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в КрымКрым
"Это нереально": Кравчук забраковал планы Путина по возрождению империиПолитика
Рада повысила минимальную зарплату в Украине: сумма и дата
Рада повысила минимальную зарплату в Украине: сумма и датаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять