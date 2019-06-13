Секретарь СНБО назвал приоритет по вооружению армии
Объем госфинансирования проекта РСЗО "Ольха" в 2018 году составил свыше 130 млн грн
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк и министр обороны Степан Полторак приняли участие в испытаниях РСЗО "Ольха".
"Вместе с министром обороны Степаном Полтораком участвую в испытаниях ракетного комплекса "Ольха": она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают", - сообщил Данилюк.
РСЗО "Ольха" с 300-мм управляемой ракетой является модернизацией советской РСЗО "Смерч", разработчиком новой украинской ракетной системы выступает ГККБ "Луч" – один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь, авиационного и противотанкового вооружения, С 2011 года по решению правительства ГККБ "Луч" входит в состав госконцерна "Укроборонпром". По данным разработчика, поставки серийных РСЗО "Ольха", принятой на вооружение ВСУ в октябре, намечены на середину 2019 года.
Объем госфинансирования проекта РСЗО "Ольха" в 2018 году, по данным МЭРТ, составил свыше 130 млн грн.
В настоящее время ГККБ "Луч" также ведет разработку новой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) "Нептун" дальностью до 300 км. Госиспытания берегового противокорабельного комплекса с ПКР "Нептун", предназначенного, в первую очередь, для решения задач обороноспособности в Черноморско-Азовской морской акватории, намечены на первое полугодие 2019 года. В последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии.
Ранее сообщалось, что Данилюк с американским экспертом обсудил реформу армии и СБУ.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Секретарь СНБО назвал приоритет по вооружению армии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Данилюк с американским экспертом обсудил реформу армии и СБУ
Новое руководство СНБО намерено активней заняться изменениями в секторе обороны и безопасности
Чиновники СНБО прибыли на Донбасс: опубликовано видео
Данилюк со своими подчиненными заслушал доклад командующего ООС и отправились на позиции ВСУ
Литва бесплатно передала Украине боеприпасы на 8 млн гривен
Материальную поддержку и элементы вооружения Литва передает Украине уже не впервые
Соглашение по вооружениям: в Москве назвали условие Вашингтону
По мнению дипломата, сейчас сложилась "ситуация, в которой угроза растет"