Секретарь СНБО приехал в аэропорт, где ждут прибытия пленных украинцев: видео

Александр Данилюк надеется, что сегодня состоится обмен заключенными между Украиной и Россией

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией, однако добавил, что будет это комментировать, только когда все закончится. Об этом Данилюк сказал в аэропорту "Киев", где собрались журналисты в ожидании обмена, передает "Громадське".

На вопрос, есть ли информация о том, что сегодня в Украину прибудут военнопленные украинские моряки и политзаключенные, Данилюк сказал: "Я не комментирую этот вопрос. Мы будем комментировать, когда это произойдет. Давайте дождемся самого факта. Это очень важный вопрос".

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенными между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся".

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не готов комментировать переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

"Могу сказать, что имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", – сказал он и пообещал дать официальный комментарий, когда в Кремле будут к этому готовы.

Напомним, директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

Новости "Сегодня" сообщали, что Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену. По пока неподтвержденным данным, украинец внесен в список для обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

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