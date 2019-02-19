Секреты работы украинских спецслужб: шпионские страсти и "медовые ловушки"

Многократно проверенные методы вербовки "через постель" живут и побеждают, но спецслужбы неохотно посвящают в детали

Фото: Pixabay

Секреты работы украинских спецслужб: шпионские страсти и "медовые ловушки" Александр Ильченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9f/140/5c6a9f1405065.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9f/140/5c6a9f1405065.jpg 2019-02-19T16:48:00+02:00 Украина Многократно проверенные методы вербовки «через постель» живут и побеждают, но спецслужбы неохотно посвящают в детали

Ничто человеческое никому не чуждо, что давно уже не тайна. Сотрудникам спецслужб, дипломатам, агентам под прикрытием — всем. Как и много лет назад, наряду с другими оперативными методами популярен деликатный и простой, называемый "медовой ловушкой" — от английского "honey trap".

Это разработанная и реализованная оперативная комбинация вовлечения объекта, представляющего интерес для спецслужбы, в сексуальный контакт с подосланной к нему штатной либо нештатной сотрудницей (а иногда и сотрудником).

Процесс соблазнения и остального в "постельных тонах" фиксируется скрытыми средствами видеонаблюдения, после чего доказательства грехопадения предъявляются жертве, равно как и условия дальнейшего сотрудничества. Обычно это и есть вербовка для сбора и передачи определенного рода информации стороне, которая это все затеяла и разыграла.

В случае отказа угодившему в "ловушку" недвусмысленно дают понять, что полученные материалы могут стать всеобщим достоянием. К примеру, появятся в социальных сетях. Выбор невелик: принять условия и делать то, что предложат, либо оказаться в фокусе громкого скандального разоблачения с соответствующими видео- и фотодоказательствами.

Жертвы профессионально подготовленной и тонко осуществленной комбинации обычно склоняются к первому варианту. Исключения бывают реже.

О "медовых ловушках" — с бывшими и нынешними сотрудниками спецслужб.

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Шесть лет: за измену и шпионаж

Недавно Хмельницкий горрайонный суд вынес приговор Надежде Б. — ей вменялось сразу несколько статей Уголовного кодекса, в том числе госизмена и шпионаж. В 2017-м она была завербована представителями РФ и на регулярной основе работала под их контролем, размещая в соцсетях информацию против Украины, в поддержку террористических и сепаратистских групп, действующих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщили "Сегодня" в УСБУ области, женщина работала на одном из местных предприятий, ни в чем предосудительном замечена не была, однако ее личная жизнь оставалась за семью печатями. После событий на Майдане развелась, на ее попечении были две несовершеннолетние дочери. Надежда хотела уехать в РФ, но средств для обустройства на новом месте не было. Она завязала переписку с российским военным, принимавшим участие в боевых действиях в Чечне, затем на территории аннексированного Крыма, последние годы находившимся в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей. От него поступали задания: установить контакты, добыть секретную и служебную информацию, касающуюся дислоцированных в Хмельницком 19-й ракетной бригады и 8-го полка спецназначения ВСУ, Шепетовского ремонтного завода, где выполнялись заказы по линии Минобороны Украины.

Задержание. Надежда Б. оказалась к нему не готовой. Фото: УСБУ

Ей поручали выяснить и зафиксировать точное место жительства одного из офицеров 8-го полка, которого, по предварительной информации, планировали ликвидировать. Она инициативно сообщала о перемещении самолетов военно-транспортной авиации на юго-восток Украины. Собирала сведения об участниках проходивших в областном центре митингов, других массовых мероприятий... Задержали Надежду в Одессе, куда ей из Приднестровья передали компоненты спрятанной среди продуктов питания в пакете из-под кофе и предназначенной для проведения теракта против украинских военнослужащих взрывчатки. Тротил она должна была хранить дома и затем отдать непосредственным исполнителям теракта.

Что еще важно и имеет отношение к нашей теме: как было установлено в ходе следствия, женщина пыталась склонить к сотрудничеству украинского военнослужащего, заручившись поддержкой представителей РФ. В том числе применив пресловутую "медовую ловушку". Однако офицер чарам 42-летней соблазнительницы не поддался и завербован не был.

Суд учел признательные показания, другие смягчающие обстоятельства и приговорил Б. к наказанию ниже низшего предела (санкция одной только статьи о госизмене предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы). Сидеть ей недолго, поскольку срок предварительного заключения с 6 апреля 2017-го засчитан из расчета день за два. Можно сказать, легко отделалась.

Вещдоки. Были переданы из Приднестровья в упаковке из-под кофе.Фото: УСБУ

Тайны без тайн: одного компромата мало

О том, что "медовые ловушки" придумали не вчера и используют сейчас, руководители украинских спецслужб предпочитают особо не распространяться.

Генерал-лейтенант Виктор Гвоздь, возглавлявший в свое время ГУР Минобороны, а затем Службу внешней разведки, ныне занимается активной научной и преподавательской деятельностью, руководит независимым аналитическим центром геополитических исследований "Борисфен Интел".

— О сегодняшней ситуации в наших спецслужбах, формах и методах их работы по понятным причинам я рассказывать не уполномочен, — говорит он. — Но то, что "медовые ловушки" как способ вербовки насчитывают не одну сотню лет и использовались с давних времен — факт неоспоримый. Его брали на вооружение многие спецслужбы, и советские в том числе. В годы холодной войны очень эффективно его практиковала немецкая "Штази". Ее руководитель Маркус Вольф задействовал не столько агентесс, сколько мужчин — им поручали искать подходы к секретоносителям-женщинам, добывая важную информацию. Агенты в этом деле весьма преуспели... Активно использовали "ловушки" спецслужбы бывшей Югославии. Когда потребовалось завербовать посла одной западной страны, была разработана оперативная комбинация, касающаяся его дочери. Та как бы случайно (на самом деле — нет) оказалась в компании парней, и содержащий откровенные сцены фильм с ее участием показали отцу. Дипломат боялся огласки и согласился работать на югославскую разведку...

На прямой вопрос, подвергался ли он попыткам вербовки таким способом, Виктор Иванович ответил следующее:

— Были две попытки провоцирования определенных действий, однако к "ловушкам" они отношения не имели и женщины там не участвовали. Обе попытки были своевременно нейтрализованы, приняты адекватные меры, негативных последствий не наступило.

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Один из действующих генералов СБУ, с которым также беседовали на эту тему, высказался коротко:

— Все, что наработано предшественниками и направлено на обеспечение государственной безопасности, в нашем арсенале есть. Но делиться подробностями мы не вправе. И потому, что это секретная, служебная информация с ограниченным доступом. И потому, что сейчас война, а те, кто развязал и ведет ее против Украины, действуют дерзко, хитроумно, вербуя людей на компромате, шантаже, запугивании, подкупе. Только и мы не лыком шиты. И знаем, как этому противостоять, как все документировать. А то, что лежит на поверхности, можно увидеть в кинематографе. Есть старый, но все еще актуальный многосерийный фильм — "ТАСС уполномочен заявить". Один из его героев, попавший в "ловушку", был списан с реального персонажа — его Юлиану Семенову подсказали консультанты из КГБ. Вот и какие-то сегодняшние оперативные ситуации лягут в основу будущих сериалов, только годы спустя. А пока могу попросить наших граждан об одном: не терять бдительности, дабы не оказаться в роли жертв вербовочных подходов — и мужчин, и женщин...

Генерал-лейтенант в отставке Александр Христенко прослужил в Комитете госбезопасности и других структурах более 30 лет.

— В КГБ УССР такие методы не были очень уж распространенным явлением, — вспоминает ветеран. — И не потому, что среди агентов спецслужб не было, как теперь принято говорить, лиц женского пола с низкой социальной ответственностью. Они были всегда, пусть и не столько, как сейчас. Такие агенты использовались для изучения объектов из числа контрабандистов, валютчиков, наркоторговцев в гостиницах, ресторанах, барах и так далее...

Что же касается потенциально важных кандидатов на вербовку — дипломатов, сотрудников иноспецслужб, крупных бизнесменов, журналистов авторитетных СМИ, то перед поездкой в Союз они соответствующим образом инструктировались и предупреждались о том, что со стороны КГБ возможны "провокации", в связи с чем контактов с такой категорией советских граждан следует избегать. Правила касались и Украины.

— Другое дело — когда некоторые моменты интимной жизни того или иного кандидата использовались для создания вербовочной ситуации, — продолжает Христенко. — Классический пример — когда объект изучения попадает в зависимость от спецслужб и сам предлагает свои услуги в обмен на сохранение в тайне факта измены жене или мужу. Тогда это считалось серьезным проколом и грозило наказанием по служебной или партийной линии.

Бывали в практике и казусы, когда некоторые интересовавшие нас лица, увидев предъявленные им пикантные фотографии, откровенно смеялись и даже просили показать их своему руководству, поскольку нормы морали, правила поведения или свободные супружеские отношения не препятствовали таким "невинным шалостям".

— Хочу особо отметить, что ни один оперативный руководитель не санкционировал вербовку, если ему нечего было предъявить для негласного сотрудничества, кроме эпизодов личного характера. Случалось, между объектами вербовочной разработки и агентами, принимавшими участие в мероприятиях по их изучению, возникали и неформальные отношения, искренние чувства. И тогда дальнейшие контакты складывались совсем по другому сценарию, не запланированному изначально...

Христенко, впрочем, как и другие наши собеседники, уклонился от упоминания конкретных ситуаций, фамилий и даже имен, считая это некорректным.

— Многие еще живы, а дети и внуки тех, кого нет, понятия не имеют, в какие головокружительные оперативные комбинации были вовлечены их деды, отцы, а порой и матери, — заключает генерал. — Подробности ждут своего часа в архивах, очередь когда-нибудь дойдет и до них. Сегодня же некоторым так называемым экспертам по вопросам агентурной работы, на самом деле знакомым с ней весьма поверхностно, скажу одно: вербовка с использованием лишь компрматериала, на основе одной зависимости — дело очень ненадежное. Как только новоиспеченный агент убеждался, что компромат на него подзабыт, а факт сотрудничества должным образом не закреплен, он спокойно посылал куда подальше тех, кто его как бы завербовал, и этим все заканчивалось...

Рыцарши без страха и упрека

Не в пример иностранным спецслужбам, наши разведчики и контрразведчики стараются не афишировать свои вербовочные достижения, в частности с использованием "ловушек".

— В той же России, например, из Анны Чапмен, Марии Бутиной, других участниц нашумевших шпионских скандалов сделали чуть ли не иконы, — делится действующий полковник Службы внешней разведки Украины С. — Называют рыцаршами без страха и упрека, описывают их смелые сексуальные подвиги... У нас такого нет. Просто ментально спецслужбы работают по-другому. Кого ловят здесь? Дипломатов или шпионов. Какая ставится задача?

Задокументировать противоправную деятельность и выдворить. Или скомпрометировав, зафиксировать на видео и завербовать. Два основных момента, собственно, ради которых и затевается "ловушка". И что? Какая здесь реклама? Если задокументировали и выдворили из страны, то все сделали тихо, без шума и пыли. А если завербовали и заставили работать в интересах Украины — тем более нужна тишина. Где много звона, обычно ничтожен результат. Мы так не работаем.

...Впрочем, была и у нас своя героиня — агентесса НАБУ Катерина. Ее неожиданно рассекретили в позапрошлом году как главное действующее лицо в разоблачении некоторых известных народных депутатов, якобы причастных к крышеванию "янтарной" мафии. Однако появившиеся в СМИ версии о возможной "медовой ловушке" так и не подтвердились, нардепы не пострадали, а суперагент по имени Катя не сочла нужным раскрывать свои творческие планы и замыслы широкой общественности.

Мы просили пресс-службу НАБУ хоть чуть-чуть приоткрыть секреты работы агентесс, но реакции так и не дождались.

Поэтому с украинскими Чапмен и Ко пока не сложилось. Кто знает, может, и к лучшему.

Грань: между моралью и преступлением

Известный правозащитник Эдуард Багиров считает, что из арсенала спецслужб "медовые ловушки" плавно переместились в бизнес-криминальную среду, где некоторые бывшие разведчики и контрразведчики нашли применение своим оперативным способностям. Только теперь они не вербуют.

— На предпринимателей расставляют сети, чтобы за деньги шантажировать откровенными видео- и фотосъемками, — говорит он. — Угрожают репутационными потерями: дескать, выложим в соцсети или подбросим в прессу то, как ты, добропорядочный семьянин, забавляешься с девицами легкого поведения — потеряешь многое. И человек понимает, что действительно может пострадать, может стать нерукопожатым, изгоем. Еще более сокрушительный удар будет нанесен по его бизнесу. И вынужден платить, никуда не обращаясь...

Багиров признался, что и его однажды пытались дискредитировать, привязав к скандальной истории, связанной с педофилией:

— Трудно судить, кто был заказчиком грязной затеи, но задача, видимо, состояла в психологическом давлении, чтобы мной можно было управлять, диктовать свои правила игры, — говорит правозащитник. — Пока разберутся, о каком Багирове речь, пока сличат фотографии, выяснят, что я ни при чем, да и захотят ли вообще разбираться, а клеймо уже приклеилось... Стоило огромных усилий добиться того, чтобы недостоверная, компрометирующая информация была опровергнута и принесены публичные извинения... Но ведь могло быть и по-другому... И я не знаю, чем бы все закончилось...

Эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта убежден, что "медовые ловушки" существуют в практике любой спецслужбы — независимо от того, кто в них задействуется.

— Есть в этих вопросах и некий моральный аспект, предопределяющий уровень открытости темы, целесообразности ее обсуждения, одобрения или осуждения "ловушек", — говорит эксперт. — В острые ситуации попадали очень разные люди, и далеко не во всех причиной были только гормональные сбои, низменные страсти, нетрадиционная ориентация... Некоторые оказывались не в силах совладать с чувствами и эмоциями — такое тоже случалось...

Но мир не стоит на месте. Многое в нем меняется. Меняются люди, их представления о морали, нравственности, ментальности.

— Обладающий важными сведениями и секретами человек обязан отдавать отчет, что для кого-то он представляет определенный интерес, а следовательно, возможны риски, включая и вербовочные подходы, о которых вы спрашиваете, — продолжает Шабовта. — Но если и угораздило попасть в "медовую ловушку" — это не катастрофа. Нужно объективно, трезво оценить то, что произошло, ни в коем случае не паниковать. Сейчас нет факторов, какие были раньше, когда судьба, карьера, а часто и жизнь зависели от райкомов-парткомов-бюро... Поэтому и сами "ловушки" уже не столь эффективны, как в прошлом веке, например. Но важно все-таки вовремя остановиться и не перейти ту тонкую грань, отделяющую мораль от преступления. Попытка вербовки — только попытка.

Надежда Б. эту красную линию перешла.

Еще раз напомним очень важную строку части 2 статьи 111 УК Украины: если гражданин не совершил никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, зарубежной организации либо их представителей и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном от них задании, от уголовной ответственности он освобождается.

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Кто попадал в скандал

Рихард Зорге, советский разведчик. Изучив пристрастия и симпатии объекта, японская контрразведка подвела к нему очень красивую женщину, из-за романа с которой тот потерял голову, был разоблачен и затем арестован.

Джон Кеннеди, 35-й президент США. Стал жертвой "медовой ловушки" Элен Ромеч, танцовщицы элитарного ночного клуба, где часто бывали представители американского истеблишмента. Через них и познакомились. Официально Госдеп отрицал утечку информации, однако все же выдворил Элен из страны.

Морис Дежан, посол Франции в СССР. Его очаровала завербованная КГБ актриса Лариса Кронберг-Соболевская. Она пригласила дипломата домой якобы в отсутствие мужа, но в самый ответственный момент тот появился и учинил скандал.

Рой Гуиндон, канадский дипломат. Погорел на романе в Москве с некоей Ларисой Дубановой, которую тоже подготовил Комитет госбезопасности. Та заявила, что беременна. Гуиндон согласился на сотрудничество с чекистами. Позже был разоблачен.

Джеймс Хадсон, вице-консул Великобритании в Екатеринбурге. Видео, запечатлевшее его с девушками низкой социальной ориентации в одном из казино, стало причиной отзыва и увольнения из МИДа. Британские СМИ не исключали причастность к провокации спецслужб РФ. (В свою очередь, российские СМИ сообщали, что фигурант международного скандала экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль был завербован британской разведкой МИ-6 после попадания в "медовую ловушку" во время командировки в Испанию в 1995 году. И якобы продолжал сотрудничать с ней до 1999-го.)

Анатолий Филатов, советский дипломат и сотрудник ГРУ. Был завербован ЦРУ через "ловушку" в Алжире.

Ахмед Сукарно, президент Индонезии. В ходе визита в Москву КГБ подослал ему в номер не одну, а несколько девушек. Снятое скрытой камерой нисколько не смутило гостя — наоборот, он попросил размножить фильм, чтобы по возвращении демонстрировать в индонезийских кинотеатрах. Мол, такие любовные подвиги способны вызвать лишь уважение народа к своему неукротимому лидеру.

Алексей Шевченко, во времена Союза замгенсека ООН. Был завербован ЦРУ с помощью подосланной проститутки. Опасаясь разоблачения и отзыва, бежал в США.

Юрий Скуратов, генпрокурор РФ. Ушел в отставку после секс-скандала.

Напомним, недавно стало известно как Порошенко спасали от покушений: Гелетей рассказал о снайперах и взрывчатке. Только в 2018 году сорвано 11 покушений на главу государства и названо самое опасное для него место в Украине.

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АВТОР: Александр Ильченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.