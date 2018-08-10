"Сел в кабину – и в броне": специалист назвал главные преимущества новой САУ "Богдана"

Сегодня, 17:52

Новая машина может похвастаться скоростью передвижения и защитными функциями

"Сел в кабину – и в броне": специалист назвал главные преимущества новой САУ "Богдана"

Самоходную артиллерийскую установку "Богдана" которую презентовали в пятницу, 10 августа, в целом можно оценить позитивно. Существует как минимум три преимущества украинской разработки над ее предшественниками. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный специалист Александр Савин.

По мнению Савина, благодаря колесной базе машина дешевле и в разы расторопней, чем образцы на "гусенице".

"Колеса базового автомобиля "КрАЗ" сравнительно дешевле, чем у польской самоходной гаубицы "Краб". Кроме того, "КрАЗ" по проходимости очень хорош, преодолевает такую грязь, что, бывает, и гусеничные машины садились. К тому же по развитой дорожной сети колесная база хороша и гарантирует большую скорость перемещения", – говорит Александр Савин.

Вторым плюсом "Богданы" является соответствие НАТОвским стандартам, что позволит продавать ее за рубеж.

"155 – это нормальный калибр. Он отвечает стандарту НАТО и, в принципе, это правильно", – дополняет специалист.

Помимо этого, бронированная кабина гарантирует защиту людям, которые будут в ней находится.

"Хорошо, что кабина закрыта броней. Это дает возможность уберечься от случайных пуль. Сел в кабину – и ты в броне", – комментирует Александр Савин.

Напомним, в сети появились первые снимки украинской САУ "Богдана". Новую украинскую самоходку НАТОвского калибра на колесном шасси заметили на дороге.

Ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.
НАТО, машина, артиллерия, вооружение, САУ, Богдана

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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