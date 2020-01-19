Селфимания в Украине: как сделать идеальную фотографию и заработать на ней

На любителей селфи работает целая индустрия, но соцсети отказываются от масок и фильтров

Почти полтысячи селфи за год. Именно столько в среднем сами себя фотографируют владельцы смартфонов в Украине. И, что интересно, мужчины селфятся больше, чем женщины. Кто-то зарабатывает на этом, а кто-то попадает в зависимость.

"Селфи делаю каждый день. Мне это очень нравится. Но не выкладываю. Они у меня хранятся в моем личном архиве", – рассказывает блогерка Ольга.

За жизнью Ольги в соцсетях следят почти 50 тысяч подписчиков. Поэтому, к фотографированию относится ответственно. Секретами удачного селфи делится с новостями "Сегодня":

"Рука всегда подымается: так визуально лицо кажется худее и заостряются черты. Красивый подбородок, красивая нижняя челюсть. И получается красивая фотография".

И в селфи на самом деле важен не только ракурс. Удачные фотографии получаются при дневном свете. Впрочем, прямых солнечных лучей следует избегать, ведь на лице могут появляться ненужные тени. Поэтому, пасмурная погода – идеальный вариант. С этим нам сегодня повезло.

Для поклонников селфи работает целая индустрия. К примеру, такое светодиодное кольцо надевают на телефон. Есть и моноподы в виде руки, имитирующие присутствие человека в кадре.

Но главное в этом деле не заиграться, говорят психологи.

"Если в профиле у нас только селфи, и они выкладываются несколько раз в день, человек сидит и ждет, кто ее лайкнул, кто не лайкнул... Тогда это уже не очень "ок". Но если это фан, если это просто средство самовыражения, и человек эмоционально не зависит от того, то не вижу в этом проблемы", – отмечает Богдана Волгарь, психолог.

Удачные фото в соцсетях, причем, не только селфи, открывают множество возможностей. Фудблогерка Алина Бех проверила это на собственном опыте:

"Это новые знакомства, это вечеринки, на которые вас могут приглашать, если у вас популярный профиль, это новые возможности для работы, новые клиенты. Меня находят через поиск, смотрят мои фотографии, смотрят портфолио и предлагают потом работу".

Впрочем, популярные соцсети постепенно отказываются от эффектов для селфи, которые делают лицо идеальным и неестественным. Все, чтобы фотомания не спровоцировала желание изменить настоящую внешность.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что ученые доказали неожиданную пользу Instagram. Согласно данным ученых, Instagram помогает принять решение, куда стоит поехать.

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