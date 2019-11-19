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Семь фактов об автомобилях неонатальной скорой помощи Фонда Рината Ахметова

19 ноября, 14:05

Монитор пациента Mediana позволяет одновременно отслеживать состояние малыша и его мамы

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передал медикам страны уже 139 машин по проекту "200 скорых для Украины". До конца года во всех регионах получат еще 61 автомобиль. 200 скорых, закупленных по решению Рината Ахметова, за год позволят врачам совершить более миллиона вызовов и спасти свыше миллиона человеческих жизней.

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Предлагаем вашему вниманию ряд фактов о неонатальных автомобилях скорой помощи Фонда Рината Ахметова:

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  • Установленная в салоне система подогрева инфузионных растворов оборудована гибким контуром и может быть установлена в удобном для врача и пациента месте;
  • Неонатальный многоразовый датчик-пульсоксиметр корректно считывает информацию даже при движении пациента;
  • Монитор пациента Mediana позволяет одновременно отслеживать состояние малыша и его мамы (если она находится в салоне);
  • Монитор пациента врачи могут использовать как кардиограф;
  • В салоне установлена монолитная медицинская "мебель", что уменьшает время санобработки всего внутреннего пространства автомобиля;
  • Срок службы "мебели" – 15 лет с учетом постоянной дезинфекции;
  • Специальные замки на ящичках и шкафчиках. Открываются непосредственно при нажатии на них, что ускоряет оказание помощи во время движения.

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скорые фонд Рината Ахметова

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