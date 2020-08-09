Семь раз провоцировали ВСУ: военные рассказали, где стреляли боевики

Противник никак не угомонится и продолжает попытки заставить украинских военных открыть огонь в ответ

На днях боевики нарушили перемирие в день визита президента Владимира Зеленского на Донбасс, но на этом не остановились. За прошедшие сутки противник семь раз открывал огонь на передовой.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, враг из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе населенных пунктов Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов вблизи Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехово и Водяного.

"Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – заявили в штабе.

Также в ООС указали на еще одно нарушение договоренностей боевиками: они осуществляли инженерные работы вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы.

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С начала текущих суток на всех участках фронта обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на передовой относительно спокойно, в тылу противник, похоже, активно готовится к боевым действиям. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили об учениях в т.н. "Л/ДНР".

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