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Семейные Олимпийские игры начались в Sport Life!

1 января, 15:00

PR

Они предусматривают детские соревнования в бассейне для разных возрастных групп

Как начнешь новый год – так его и проведешь! Именно поэтому сотни спортивных семей сегодня участвуют в "Семейных Олимпийских играх – 2020", проходящих в сети фитнес-клубов Sport Life.

"Семейные Олимпийские игры" проходят при поддержке Федерации плавания Украины и предусматривают детские соревнования в бассейне для разных возрастных групп. Также в рамках игр проходят турнир по сквошу, семейные эстафеты на суше и воде для команд в составе родителей и детей. Молодые участники соревнований – младенцы – также участвуют в олимпийских играх.

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Sport Life всегда готов поддержать семьи, которые ведут здоровый образ жизни, поэтому приготовил награды для победителей и ценные подарки для всех участников соревнований.

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Вместе с Sport Life спортивных семей в Украине становится все больше. Присоединяйтесь к фитнес-тусовки и проведите год здорово!

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