Семьи пассажиров сбитого "Боинга" получат полноценные компенсации – Пристайко

Вадим Пристайко, министр иностранных дел и член правительства, вопрос отставки которого сейчас остается открытым, прокомментировал выплаты семьям погибших в результате катастрофы украинского "Боинга" в Иране.
Об этом он сказал, выступая в парламенте во время "Часа вопросов к правительству", отвечая на вопросы депутатов о том, считает ли он "адекватной" компенсации в размере 200 тыс. грн семьям украинцев, погибших в катастрофе украинского "Боинга" в Иране.
"Эти средства не являются компенсацией, это единовременная помощь нашим гражданам, которые потеряли своих близких, предложенная им правительством для решения конкретных вопросов. Компенсация поступит от страховых компаний. И в конце концов, мы требуем компенсацию и родным, и за самолет нашей компании от иранской стороны", – сказал Пристайко.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того как премьер Алексей Гончарук подал заявление об отставке, он принял участие в "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде.
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Сайт "Сегодня" следит за развитием темы, больше читайте в спецтеме: "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов".
Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука
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