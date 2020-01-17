Семьи пассажиров сбитого "Боинга" получат полноценные компенсации – Пристайко

Выплата от правительства в 200 тыс. грн - единовременная помощь, которая предваряет полноценные компенсации

Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

Вадим Пристайко, министр иностранных дел и член правительства, вопрос отставки которого сейчас остается открытым, прокомментировал выплаты семьям погибших в результате катастрофы украинского "Боинга" в Иране.

Об этом он сказал, выступая в парламенте во время "Часа вопросов к правительству", отвечая на вопросы депутатов о том, считает ли он "адекватной" компенсации в размере 200 тыс. грн семьям украинцев, погибших в катастрофе украинского "Боинга" в Иране.

"Эти средства не являются компенсацией, это единовременная помощь нашим гражданам, которые потеряли своих близких, предложенная им правительством для решения конкретных вопросов. Компенсация поступит от страховых компаний. И в конце концов, мы требуем компенсацию и родным, и за самолет нашей компании от иранской стороны", – сказал Пристайко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того как премьер Алексей Гончарук подал заявление об отставке, он принял участие в "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Сайт "Сегодня" следит за развитием темы, больше читайте в спецтеме: "Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов".

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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