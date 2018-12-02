Семьи узников Кремля получили государственную помощь – МинВОТ

Государственную помощь получили 17 семей украинцев, незаконно осужденных в России в связи с политической или общественной деятельностью. Об этом сообщает в Facebook Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины.

"Государственную помощь для лиц, незаконно лишенных свободы РФ в связи с политической или общественной деятельностью, получили 17 семей в размере 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам работы Комиссии при МинВОТ осуществлены выплаты семьям еще 13 человек, незаконно лишенных свободы Российской Федерацией в связи с политической или общественной деятельностью.

Ранее замглавы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что семьям политзаключенных будут выплачивать по 100 тысяч гривен.

Также 29 ноября министр обороны Степан Полторак подписал приказ о предоставлении каждому из задержанных Россией в Керченском проливе моряков материальной помощи в размере 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее оккупационный "суд" Симферополя избрал меру пресечения всем украинским морякам. 28 ноября под арест взяли 24 моряков с боевых катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу".

Кроме того, их доставили из Крыма в Москву, где сейчас 21 украинский моряк находится в СИЗО "Лефортово", еще трое – в больнице СИЗО "Матросская тишина".