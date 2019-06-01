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"Семью находят два ребенка в день": программе "Сиротству – нет!" исполнилось 11 лет

1 июня, 08:14

Благодаря проекту были усыновлены и взяты под опеку 9392 ребенка

Фото: fdu.org.ua

1 июня отмечается День защиты детей. Фонд Рината Ахметова в этот день в 2008 году сделал этот праздник чуточку светлее, дав старт программе "Сиротству – нет!", и создал впоследствии одноименный портал. В то время тема усыновления была табуированной. Общество относилось предвзято к мальчикам и девочкам, попавшим из интернатов в семьи, поэтому усыновители предпочитали скрывать их сиротское прошлое. Сегодня ситуация изменилась.

Важной вехой в развитии программы "Сиротству – нет!" стал запуск портала sirotstvy.net. Это решение для "конца нулевых" было революционным, поскольку любой желающий мог зайти на сайт и за считанные секунды найти фото и видеоанкеты ребят, которые находятся в ближайшем детском доме. И это сработало! Люди стали интересоваться ребятней, лишенной детства, узнавать их истории, проникаться к ним сочувствием и любовью. В итоге благодаря порталу были усыновлены и взяты под опеку 9392 ребенка. Если переложить эту цифру на дни, то получится, что все эти 11 лет каждый день минимум два ребенка, лишенных родительского тепла, находили и продолжают находить свои семьи благодаря программе. Невозможно точно установить число мальчишек и девчонок, нашедших родителей благодаря просветительской работе, которую ведет Фонд.

Свой вклад в популяризацию темы усыновления внес чемпион страны и обладатель Кубка УЕФА в составе "Шахтера", экс-вратарь сборной Украины Рустам Худжамов. Футболист, как и другие игроки команды, долгое время выходил на разминку перед каждым матчем в футболке с надписью "sirotstvy.net". А спустя какое-то время на пресс-конференции Фонда Рината Ахметова признался, что в начале 2010 года усыновил маленького мальчика. Оказалось, что спортсмен ездил в интернат с благотворительным визитом, но когда увидел детей, которые там живут, понял, что хочет стать отцом для одного из них.

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Не менее удивительна история Ирины Сербиной. Первым ее ребенком стал… собственный племянник Антон. Мама мальчика погибла, и опекать его стала Ирина, которой тогда было всего 16 лет. Сегодня Антон взрослый мужчина, глава собственной семьи. А для Ирины воспитание детей стало делом всей жизни.

"Меня сама судьба на этот путь привела. Сначала была трагедия с сестрой, а спустя несколько лет, когда я только собиралась выйти замуж, возвращалась домой и обнаружила на крыльце сверток. Подошла поближе и увидела, что в одеяле завернута маленькая девочка. Вместе с будущим мужем мы решили малышку удочерить. Назвали Дариной. Она стала нашим вторым ребенком", – рассказывает женщина.

Потом семья решила взять под опеку еще одного малыша из детского дома, а когда выяснилось, что в интернате воспитываются три его братика, не стали их разлучать. Затем Ирина сама родила двоих… По состоянию на сегодняшний день женщину называют мамой 22 детей, 17 из которых взяты под опеку.

Все эти годы семье Сербиных помогает программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова, которая начала свою работу 1 июня 2008 года.

"Фонд помогал нам со строительством дома, дарил детям подарки, но больше всего мы благодарны ему за тот вклад, который он внес в популяризацию усыновления", – говорит Владимир Сербин.

"Фонд гордится своим вкладом в становление института национального усыновления. Программа "Сиротству – нет!" сформировала культуру усыновления, сделала ранее табуированную тему модной. Поздравляем всех детей Украины с праздником. Желаем всем малышам, лишенным родительского тепла, найти свою семью", – сказала директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая.

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Тег день защиты детей, фонд Рината Ахметова, Сиротству – нет!

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