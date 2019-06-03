Сенат США собирается увеличить объемы финансовой помощи Украине: что получит ВСУ

Нам обещают еще два боевых катера, а Украина может закупить "Гарпуны" и "Джавелины"

"Гарпун". Стоимость одной такой ракеты, разработанной еще в 1975 году, — от 350 тыс долларов.

Сенат США предложил увеличить объемы финансовой помощи Украине в 2020 году до 300 млн долларов. Из этой суммы 100 млн долларов должны быть направлены на закупку летального оружия, причем в перечень поставок будут включены средства береговой обороны. "Сегодня" разбиралась, много ли оружия получится купить на эти деньги.

Новости из-за океана

Об увеличении финансовой помощи для Украины сообщило посольство нашей страны в США. По информации украинских дипломатов, комитет по вооруженным силам Сената США утвердил проект закона о бюджете на 2020 год в части национальной обороны. Законопроектом предполагается выделение Пентагоном 300 млн долларов на предоставление помощи Украине в сфере безопасности. Это на 50 млн долларов больше, чем было выделено в 2019 году.

"Из указанной суммы 100 млн долларов должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений… Предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны и противокорабельных ракет", — отметили в посольстве Украины в США.

Порядок таков, что бюджет на 2020 год должен вступить в силу с 1 октября 2019 года, после утверждения Сенатом, Палатой представителей, а также подписания президентом США Дональдом Трампом. Поэтому не исключено, что в процессе прохождения через все эти инстанции финансовая помощь Украине может быть урезана до "привычных" 250 млн долларов. Но что если этого не произойдет? Много ли оружия мы получим за 100 млн долларов?

Удар "Гарпуна"

По большому счету на вооружении США состоит только один тип противокорабельных ракет. Это ПКР "Гарпун" (Harpoon), который был разработан в середине 1970-х годов. С момента начала производства в 1975 году было создано около 8 тыс. "Гарпунов" различных модификаций с дальностью действия от 120 до 280 км. Эти ракеты находятся на вооружении более чем 20 стран мира, включая Германию, Великобританию и Канаду.

Хотя поначалу "Гарпун" вообще создавался для поражения всплывающих подводных лодок на расстоянии всего до 45 км. Однако увидев, как в 1967-м два египетских ракетных катера потопили израильский эсминец "Эйлат", используя советские ПКР "Термит", американцы решили, что им тоже не помешает такого рода оружие.

На сегодняшний день Harpoon чаще всего используется с воздушных, надводных или подводных боевых платформ. Однако создавались и "береговые" модификации. Они могут быть интересны для Украины, которая пока не имеет мощных ВМС, но имеет массу неприятностей, связанных с присутствием российского флота в Черном и Азовском морях.

В то же время американские фрегаты Oliver Hazard Perry также являются носителями ПКР Harpoon. О передаче Украине двух-трех кораблей этого типа шла речь прошлой осенью. Но с тех пор больше никаких новостей на этот счет нет.

"Тогда встал вопрос о стоимости эксплуатации кораблей такого класса. Для нас это были бы серьезные деньги, потому что стоимость самого корабля составляет всего 30% от стоимости его использования", — пояснил военный эксперт Михаил Жирохов.

О том, что нашей стране может быть поставлен именно Harpoon, в начале 2019 года сообщил в своем интервью экс-посол США Джон Хербст. Правда, дипломат пообещал, что такая поставка может состояться в течение двух-трех месяцев. Заявленные сроки, как видим, прошли, а перспектива поставок "Гарпунов" все еще обсуждается.

Другое дело, что на $100 млн получится купить не так уж и много столь нужных нам противокорабельных ракет. В открытых источниках есть информация от том, что стоимость одной такой ракеты составляет от 350 до 740 тыс. долларов. Таким образом, мы бы могли рассчитывать всего на несколько десятков "Гарпунов" с пусковыми установками, иначе бы не осталось средств на выполнение других программ.

Но вполне возможно, что и 30—40 "Гарпунов" были бы достаточно серьезным усилением для ВСУ. Не стоит забывать о том, что Украина разрабатывает собственную противокорабельную крылатую ракету "Нептун". Еще один успешный раунд испытаний украинского комплекса крылатых ракет состоялся на прошлой неделе. Не исключено, что украинские и американские ракеты будут отлично дополнять друг друга.

Еще два катера

Что же касается береговой обороны, то речь, скорее всего, идет о передаче Украине еще двух катеров класса Island. Об этом 14 марта 2019 года заявил командующий объединенными силами НАТО и вооруженными силами США в Европе Кертис Скапаротти.

"У нас хорошие отношения с ВМС Украины, мы убедились в их надежности, поэтому, принимая во внимание агрессию России, мы намерены предоставить еще два катера", — заявил Скапаротти.

Терпению американцев в этом отношении можно только позавидовать, потому что первые два "Айленда", Cushing и Drummond, из-за бюрократических проволочек до сих пор ждут отправки в Украину, хотя их подарили нам чуть ли не в 2015 году, а в сентябре 2018 года состоялась торжественная передача этих катеров украинской стороне в Балтиморе. Новый срок их прибытия — август 2019 года. Правда, для того чтобы американские катера наконец пополнили боевой состав украинского флота, их необходимо оснастить вооружением. Штатное американское вооружение с них будет снято.

"Установка отечественных боевых модулей еще больше отдалит введение катеров в строй", — предположил Михаил Жирохов.

"Джавелины". Создавались специально для борьбы с советскими танками Т-64 и Т-72

И снова Javelin

Еще один специалист, директор ин­­фор­­мационно-кон­­сал­­тинговой компании Defense Express Сергей Згурец, полагает, что в рамках программы Пентагона FMS (Foreign Military Sales — Международные военные продажи) Украина продолжит получать противотанковые ракетные комплексы Javelin и устойчивые к российским средствам радиоэлектронной борьбы радиостанции Harris.

Как известно, 1 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. ПТРК Javelin создавался специально для борьбы с советскими танками Т-64 и Т-72, которые широко используются боевиками на Донбассе. Высокоточная ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения и действует по принципу "выстрелил и забыл", поражая бронеобъекты сверху — там, где их защита слабее всего. Дальность действия ПТРК Javelin — до 2,5 км.

Тем не менее, по мнению Згурца, 210 ракет может оказаться недостаточно для того, чтобы отразить вероятное наступление. К тому же, американские ПТРК пока еще не были на передовой и держатся в запасе на случай возможной эскалации. Но украинская армия уже располагает расчетами, обученными эксплуатировать "Джавелины" и всерьез рассчитывает получить еще одну партию этих ПТРК. В США вроде как не против.

"Количество закупаемых у США комплексов Javelin будет достаточным для того, чтобы полностью закрыть все потребности в таком оружии... В противотанковом дивизионе каждой бригады большой мощности будет одна батарея Javelin для действий на танкоопасных направлениях", — сообщил Сергей Згурец.

Пока военное сотрудничество между Украиной и США выглядит достаточно стабильным. Возможны ли какие-либо изменения в связи со сменой власти в Украине? Жирохов считает, что беспокоиться не о чем:

"У американцев все идет по плану. Их позиции в сфере обороны остаются прежними, а поддержка Украины со стороны Сената — неизменной".

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что новоназначенный начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, как будет проходить реформа Генштаба ВСУ. Работа со стратегическими советниками в Министерстве обороны и в Вооруженных силах уже организована.

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