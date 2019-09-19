Сенцов дал показания для Гаагского трибунала по делу о похищении и пытках ФСБ РФ

Сенцов рассказал, что над ним издевались сотрудники ФСБ и несколько сотрудников СБУ, которые перешли на сторону РФ

Олег Сенцов. Украинский режиссер долго обнимал свою дочь Алину, которую не видел 5 лет / Фото: AFP

Бывший украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов дал показания прокуратуре АРК Крым для Гаагского трибунала по делу о своем похищении и пытках.

"Я пришел, дал показания, потому что это показания против ФСБ, на их действия, для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", – заявил Сенцов в интервью.

Он уточнил, что речь шла о пытках, которым он подвергался.

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"Я сначала попал в "Лефортово", дал объяснение своему адвокату касательно этих пыток. Затем в суде выступил. Я могу это каждый раз рассказывать, но это не причинит мне какой-то моральной боли, такие вещи меня не затрагивают. … Относительно того, кто там (в Крыму- ред.) был – это были сотрудники ФСБ, московская группа, которая приехала специально с заданием. Мы это недавно обсуждали с Закревской (Евгения Закревская, адвокат Сенцова в деле о его похищении – ред.) и в прокуратуре Крыма, они брали показания. … Там были сотрудники этого ФСБ и несколько сотрудников СБУ, которые перешли на другую сторону. Выслуживались, чтобы их взяли на новую службу", – рассказал Сенцов.

Сенцов вместе с 34 другими украинскими политзаключенными вернулся в Киев 7 сентября в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сенцов показал единственный снимок, сделанный в тюрьме. Его он переслал родным накануне 2016 года. По словам украинца, этот снимок был единственным, который удалось сделать в местах заключения.

Недавно Олег Сенцов и еще один бывший политзаключенный Александр Кольченко выступили перед журналистами. Они рассказывали, как оккупанты сделали из них "террористов", о надежде увидеть Путина в Гааге и много другое. Смотрите пресс-конференцию Сенцова и Кольченко.

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