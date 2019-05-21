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Сенцов набрал вес, потерянный за время голодовки, пишет рассказы и занимается спортом – правозащитница

21 мая, 16:52

Режиссер спросил активистку, что она думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском

Олег Сенцов
Олег Сенцов. Фото: Facebook

Правозащитница Зоя Светова пообщалась по телефону с украинским режиссером Олегом Сенцовым, отбывающим срок в российской колонии. Об этом Светова сообщила Русской службе Радио Свобода.

"Сенцов рассказал, что набрал вес, потерянный за время 145-дневной голодовки, и занимается спортом. Режиссер пишет рассказы, и скоро должна выйти его новая книга. В ходе разговора Светова и Сенцов также обсуждали фильм, снятый на Украине по пьесе "Номера". Режиссер знает, что его отрывки покажут на Одесском кинофестивале этим летом, поскольку поддерживает переписку с создателями картины", – отметила правозащитница.

По ее словам, у Сенцова бодрый голос, и он сказал, что у него все в порядке. Режиссер также спросил Светову, что она думает о новом президенте Украины Владимире Зеленском. Правозащитница ответила, что, по ее мнению, новый глава государства должен договориться с Россией об обмене политзаключенных на россиян, отбывающих наказание в Украине. Светова отметила, что Сенцов ничего на это не ответил.

"Он просто слушал, ему была интересна эта информация", – добавила правозащитница.

Накануне адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что Сенцову повезло выйти из голодовки.

Как сообщалось, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывает срок в колонии "Белый медведь" на Ямале. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки к нему из-за критического состояния применили бы принудительное кормление.


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Тег голодовка, реабилитация, Сенцов, правозащитница, политзаключенный

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