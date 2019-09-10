Сенцов прокомментировал решение Зеленского передать России Цемаха

Олег Сенцов сообщил, что первый раз услышал о Владимире Цемахе уже в самолете

Олег Сенцов / Фото: president.gov.ua

Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что если в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выдаче фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха, значит, в этом была необходимость. Об этом Сенцов сказал на совместной с освобожденным общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

"Я первый раз эту фамилию (Цемах – Ред.) услышал тоже в самолете. Президент пришел и у меня спросил: Вы были против этого обмена? Я сказал: Я вообще в первый раз об этом слышу. Я могу отвечать за те слова, которые говорил сам. Кто-то пытается транслировать мои мысли – я никому этого не поручал. Все, что мне нужно сказать, я скажу сам", – заявил он.

По словам Сенцова, после того, как он узнал о Цемахе, он прочитал определенные новости по этому поводу.

"Мне трудно вообще эту ситуацию комментировать. Я вообще не любитель комментировать чужие действия. Есть президент, человек, которого Украина наделила полномочиями, есть доверие, процент был самым высоким. Это значит, что люди доверяют этому человеку", - подчеркнул он.

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Сенцов отметил, что Зеленский обладает большей информацией, чем "мы с вами".

"Если он принял такое решение – значит в этом была необходимость", - заявил он.

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Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, что Россия с первого дня переговоров об обмене удерживаемыми лицами требовала выдать ей террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

"Его фамилия была с самого начала", – сказал он.

Ермак также сообщил, что "Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы".

"Они (нидерландская сторона. – Ред.) имели возможность провести все, что хотели, в рамках расследования", – сказал помощник президента.

Отметим, власти Нидерландов обратились к России с просьбой выдать подозреваемого в деле о катастрофе малайзийского Boeing, экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха.

Все подробности в спецтеме Освобождение Цемаха

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