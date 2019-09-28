Сенцов рассказал о планах на будущее

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Будет снимать кино и обязательно будет бороться за освобождение украинцев из российских тюрем: Олег Сенцов, освобождения которого ждал чуть ли не весь мир, – дал эксклюзивное интервью нашим коллегам из Радио Свобода. Рассказал, как и где живет сейчас, и размышляет, как вернуть родной Крым.

Прошло две недели как Олег Сенцов находится на свободе. Говорит, что в новой жизни ему сложного ничего нет. А в тюрьме его преследовал запах маминых беляшей.

С грустью говорит, что Крым — для него это уже прошлое, но многие там уже разочаровались в "русском мире".

О себе говорит, что довольно избирательно относится к тому, с кем общаться, кого добавлять в друзья в Facebook.

"Я очень хорошо ставлю флажки, ограждаю себя от лишней информации, от лишних контактов, чтобы не распыляться и заниматься не тем, чем я хочу заниматься. Я занимаюсь своим делом и все. Так было тогда и так есть сейчас: даже эти две недели я иду по своему пути и все. Не нараспашку", – говорит Сенцов.

Он уверен, что обмен 35 на 35 состоялся исключительно ради положительного имиджа Путина, а Цемах никакой не ценный свидетель.

"Просто сейчас такая ситуация сложилась политическая, что он хочет с Украиной отношения перезагрузить. Пытается показать, что я – хороший парень, ребята. Все забудем, будем жить дальше, все хорошо", – добавил Сенцов.

Квартиры семья Сенцова еще не получила, выбирают. Переедет ли вся семья из Крыма, еще не решили. Дочь Алина заканчивает в Киеве 11 класс.

В планах Сенцова – возродить свою маленькую кинокомпанию — снимать кино. Делать все, что он сможет, для освобождения политзаключенных из российских тюрем. И говорит, что каждый день благодарен каждому, кто помогал освобождению украинцев из плена.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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