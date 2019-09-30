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Сенцов встретится с Макроном: стала известна дата

30 сентября, 20:41

Президент Франции также примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы

Олег Сенцов

Олег Сенцов / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Франции Эммануэль Макроном встретится с украинским режиссером, бывшим российским политзаключенным Олегом Сенцов.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на источник дипломатических кругах.

Встреча запланирована на вторник, 1 октября, в Страсбурге в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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Также программой визита в Страсбург предусмотрено, что Макрон обратится к делегатам ПАСЕ и ответит на вопросы.

Президент Франции также примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

После приветствия бывших узников Кремля на украинской земле президент и другие официальные лица рассказали, что готовится второй этап обмена. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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Франция переговоры Украина Сенцов Макрон

Источник: Укринформ

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