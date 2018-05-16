Сенцов выдвинул российским властям требование и объявил бессрочную голодовку

Его адвокат Дмитрий Динзе не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и будут применять принудительное кормление

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов, отбывающий срок в колонии на Ямале, объявил голодовку. Об этом говорится в его заявлении, которое предоставил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Он требует, чтобы кремлевские власти отпустили всех украинцев, которых удерживают в России и аннексированном Крыму.

Его адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в том числе необратимых для его здоровья. Однако Сенцов сказал, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 г. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Разом та до кінця! Слава Україні", — написал Сенцов в заявлении.

Ранее сообщалось, что в российском плену находится более 60 украинцев.

Его адвокат Дмитрий Динзе не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и будут применять принудительное кормление.

По словам адвоката, они общались с Олегом утром 15 мая, когда тот заявил о своем решении объявить голодовку. На подготовку ушло полтора месяца: "(Он) отказался в настоящее время от каких-либо продуктовых передач и отказался от магазина продуктового. Полтора месяца уменьшал количество пищи и в настоящее время соответственно уменьшил до такой степени, чтобы перейти на полную голодовку. Насколько я понял, какая у него голодовка сейчас – вроде как воду он употребляет; он не сказал, что это сухая голодовка", – рассказал адвокат.

"Его сейчас перевели в безопасное место, куда переводят тех людей, которые так или иначе отказываются от пищи и переходят на голодовку. Сидит он в этом месте один, его уже посетили, соответственно, начальник колонии, с ним разговаривали. Но он, так скажем, полон решимости продолжить голодовку до последнего: пока это не приведет к какому-либо результату", – пояснил адвокат.

На вопрос, будет ли ему в случае необходимости оказана необходимая медицинская помощь, Динзе отметил, что Сенцов прошел полное медицинское обследование, когда прибыл в колонию после этапа: "Соответственно, каких-либо заболеваний у него, существенных, обнаружено не было. А по тем, которые были обнаружены, ему назначили медикаментозное лечение: он пропил определенные витамины для сердца, вообще для организма, для всего. Сердце у него всегда было больное, насколько я понимаю, это еще с детства у него, плюс у него еще ревматизм в достаточно хронической форме".

В лагере медицинская помощь, по словам адвоката, выглядит так: в колонии фактически ничего не предпринимают, но отправляют отбывающего наказание на обследование.

"С точки зрения голодовки, насколько я понимаю, они постараются не дать ему умереть в колонии, и, скорее всего, они его могут отправить в медицинскую часть, если его состояние достаточно сильно ухудшится. Потому что он собирается голодовку держать, пока его условия не будут выполнены", – сказал адвокат Громадскому.

Он также отметил, что за объявление голодовки Сенцову могут назначить какие-то карательные меры, хотя пока об этом речи не идет:

"Он пока находится в безопасном месте, ни о каком ШИЗО не идет речи", – сказал Динзе.

Адвокат пытался отговорить Сенцова от голодовки, предлагал ему различные варианты, которые могли бы, по его мнению, как-то сработать: написать кассацию в Верховный суд, обжаловать: "Но он не верит российскому правосудию, он сказал: "Не надо тратить на это время. Просто это бессмысленно – писать людям, собственно, которые тебя по беспределу посадили".

Поскольку никакой реакции из Европейского суда по правам человека, куда была подана жалоба, нет, Сенцов надеется, что его голодовка заставит Европейский суд хотя бы рассматривать его жалобу, "хоть в каком-то объеме".

Адвокат также отметил, что во время последней встречи с Сенцовым его подзащитный был "уже достаточно похудевший, но с определенной решимостью – он собирается пойти до конца. Как он говорит: "Либо я умру в колонии, либо мои условия будут выполнены".

На данный момент Сенцов сидит в одиночной камере.

Сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что не может поддержать его решение:

"Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это неразумно и от голодовки больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег четыре года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под жутким психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и добьется поставленной цели", – сказала она.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова — до 20 лет лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяют, Чирний останется в колонии в Магадане.

Сейчас Сенцов содержится в колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги. Громадское побывало там в марте 2018 года.

Ранее МИД Украины обратился к Москве из-за ухудшения здоровья Сенцова.