Сенцова доставили в Москву и готовят к обмену – росСМИ

По пока неподтвержденным данным, украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

/ Фото: Getty Images

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2 ("Бутырка").

Как сообщил информированный источник, Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву. По словам источника, украинец доставлен в столицу в рамках проходящего процесса обмена.

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Ранее телеграм-каналы сообщили, что украинец, освобождения которого добивался официальный Киев, был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной. При этом адвокаты Сенцова эти сведения не смогли подтвердить.

Напомним, новости "Сегодня" также писали, что переговоры России и Украины об обмене лиц, удерживаемых в обеих странах, дошли до финальной стадии, сейчас уточняются списки для обмена и в них включат моряков, которых задержали после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

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Звучали предположения, что обмен состоится до конца августа, и моряки "точно вернутся" в Украину. Кроме моряков, Киеву могли передать и других удерживаемых лиц.

РосСМИ сообщали, что Олега Сенцова не включили в список обмена, который согласовывают Россия и Украина. В списки для обмена также не был включен и российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения". Однако позже появилась информация, что Вышинский согласился принять участие в обмене пленными.

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