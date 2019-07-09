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"Сентябрьская свежесть продлится еще долго": синоптик сообщила о похолодании

9 июля, 15:01

Местами в Украине 10 июля температура воздуха опуститься до всего семи градусов тепла

Фото: Сегодня

Небольшое похолодание в Украине в ближайшие дни усилиться еще больше, особенно это касается ночного времени суток. Также над Украиной столкнутся циклон "Пирмин" и антициклон "Винни", которые поделят территорию нашей страны – местами пройдут дожди, а где-то будет сухо. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до 7-14 градусов, а вот днем ожидается 17-24 градуса.

"В южной части 10 июля будет 12-16 градусов, днем ​​23-26 градусов. Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона со странным именем Pirmin. А вот влияние даже до удаленного атлантического антициклона Winnie … принесет преимущественно сухую погоду в нашей южной части и на юго-востоке. На западе и севере завтра порывистый ветер", – написала Диденко.

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В Киеве в среду ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер. Ночью 12-14 градусов, днем ​​около +20.

"Эта практически сентябрьская свежесть среди июля еще продлится долго в Украине, на жару не рассчитывайте, одевайтесь и живите согласно прогнозу погоды", – добавила синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.


Напомним, на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек.

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Тег погода, дождь, похолодание, диденко, синоптик

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