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Сердце для жизни: мир вспомнит об опасности сердечно-сосудистых заболеваний

27 сентября, 21:11

Фонд Рината Ахметова презентует ролики «Что вы еще не знали о пороке сердца»

/ Фото: fdu.org.ua

29 сентября отмечается Всемирный день сердца, когда на всех континентах принято говорить об опасности, которую несет эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний. Девиз Дня сердца – "Сердце для жизни".

Фонд Рината Ахметова с 2013 года помогает детям с диагнозом "порок сердца". Для системной борьбы с недугом в 2017 году начал работать проект "Здоровое сердце". В его рамках детям проводят коррекционные операции по установке импланта – окклюдера. На сегодняшний день проведено 107 таких операций, причем все – эндоваскулярным методом. Это самый быстрый, прогрессивный и безболезненный метод: меньше чем за час устанавливается имплант – окклюдер. Для этого ребенку не нужен глубокий наркоз, чтобы разрезать грудину, остановить сердце и запустить его снова.

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Имплант вводится при помощи катетера через надрез в бедре – дети в этот момент смотрят мультики и даже не замечают, что с ними проводят какие-то манипуляции. Окклюдер закрывает порок и полностью приживается в течение полугода. Но эффект от операции виден сразу. У ребятишек пропадают все симптомы недуга, они становятся активными и веселыми.

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В преддверии Международного дня сердца Фонд Рината Ахметова презентует ролики "Что вы еще не знали о пороке сердца". Смотрите премьеру прямо сейчас. Распространяйте это видео, возможно, дети ваших друзей и знакомых страдают пороком сердца. Важно его вовремя распознать.

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фонд Рината Ахметова Здоровое сердце

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