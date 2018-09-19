"Серьезная проблема со здоровьем – не всегда операция!" – хирург-гинеколог Александр Попков

Когда со здоровьем возникает проблема, нередко мы боимся обратиться к врачу. "А что, если это серьезно?", "А вдруг придется делать операцию?", "Вдруг я попаду к доктору, которому лишь бы резать?". Мы откладываем визит с мыслью "а может, само пройдет".

Но, что по этому поводу думают сами врачи? Мы обратились к Александру Попкову, хирургу-гинекологу, руководителю направления оперативной гинекологии МС "Добробут".

Действительно ли есть другие варианты?

Даже если тяжелый случай – не всегда нужно делать операцию. И, конечно же, наши пациентки удивляются этому. Особенно если их очень серьезно готовили к оперативному вмешательству. Поэтому женщины часто переспрашивают: "Действительно не нужно оперировать? У меня же серьезная проблема!" Но на самом деле многие вопросы на сегодняшний день можно решить с помощью медикаментов.

Как ни странно, но чаще всего многие боятся не операции, а наркоза. С одной стороны, это совершенно необоснованно. Но с другой – у каждого пациента "встроенный механизм" страха потери контроля над своим телом.

Киста = операция: можно ли этого избежать?

Очень многие кисты можно не оперировать. Например, у нас в хирургии "Добробут" не раз были случаи, когда пациентки обращались с так называемыми функциональными кистами. Они возникают в течение одного цикла и затем могут самостоятельно проходить без всякого лечения. Если мы видим, что пациентке ничего не угрожает (то есть нет сильных болевых синдромов и признаков нарушения кровообращения), выписываем ее на следующий день с рекомендацией дальнейшего наблюдения и УЗИ.

Естественно, если пациентка поступила с сильным болевым синдромом, у нее произошел разрыв кисты, то тогда если не прооперировать – могут возникнуть серьезные проблемы.

В каких случаях врач вынужден вмешаться?

Что касается миомы, то в этом случае ситуация более сложная. Все зависит от вида миомы. Очень часто нам приходится объяснять, что не каждую миому нужно оперировать, а только ту, которая создает проблемы. Например, это крупные миомы. Увеличиваясь в размере, они сдавливают соседние органы. Бывают миомы, которые могут препятствовать беременности. Также есть миомы, которые образовываются внутри матки и могут вызывать длительные кровотечения. Только такие случаи требуют оперативного вмешательства. Предже, чем резать, в хирургии "Добробут", мы тщательно изучаем проблему!

Щадящие операции?

Малоинвазивные техники позволяют делать гораздо больше, чем мы могли сделать еще 10-15 лет тому. Например, если раньше при серьезной проблеме удаляли всю матку, то теперь можно убрать только узел внутри нее, при этом не оставив ни шрама на теле. То есть вместо удаления органа 30-минутная операция и вы здоровы! Хорошо, что появилась эта техника. Еще лучше, что мы в полном объеме владеем такой хирургией и можем открыть ее преимущества нашим пациентам.

В "Добробут" прежде всего хирургия с умом!

В оперативной гинекологии "Добробут" врач всегда готов оказать хирургическую помощь. Но если нет необходимости в операции, будьте уверены, хирург не станет ее проводить. Примерно 10-15% пациентов в хирургии "Добробут" слышат от врача "в операции нет необходимости".

Нередко были случаи, когда пациентки поступали, например, с миомой размером 4 см. Или же узлы располагались так, что не мешали матке функционировать. При обследовании мы, врачи, понимали, что даже их наличие совершенно не мешало вынашивать малыша. Конечно, в таких случаях мы говорим, что в хирургии нет необходимости и предлагаем альтернативные способы лечения.

А можно ли отложить плановую операцию?

Если речь о плановой операции, кроме показаний к операции существует еще желание самой пациентки, ее планы. Например, пациентка говорит: "Я бы не хотела делать операцию в этом году, так как учусь за рубежом". И если ей ничего не угрожает с точки зрения онкологии и нет показаний, что в другой стране может возникнуть острая ситуация, тогда мы соглашаемся отложить, вернуться к данному вопросу позже. Если же случай экстренный, естественно медлить нельзя.

Все хорошо вовремя

Многие из нас не обращаются к врачу, потому что боятся операции. Но если проблема есть, рано или поздно придется вернуться к ее решению. Хуже всего, если решение будет приниматься в спешке. То есть когда ситуация возникнет уже остро. Не откладывайте, обращайтесь к доктору в плановом порядке.