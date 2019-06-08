Серьезное обострение на Донбассе: противник бил 30 раз, ВСУ несут тяжелые потери

Боевики нагнетают обстановку на Светлодарской дуге и под Донецком

Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

7 июня местные боевики и российские военные на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных "Минском" 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

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Враг также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая – из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;

пять раз в районе города Павлополь – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта Водяное – из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новоалександровка Вторая – артиллерии 152 мм, минометов 82 мм;

Дважды вблизи Марьинки – из 82 мм минометов и стрелкового оружия;

Два раза у Новогригорьевки – гранатометы и пулеметы;

Вблизи населенного пункта Гнутово – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;

Николаевка – противотанковые гранатометы;

Авдеевка – автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

вблизи населенного пункта Новолуганское – из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Станица-Луганская – стрелковое вооружение;

Один раз Крымское – 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Дважды Травневое – из вооружения БМП и автоматических гранатометов;

Зайцево – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пятеро получили ранения и семеро – боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 6 июня два оккупанта были уничтожены и еще один ранен.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Широкино – из крупнокалиберных пулеметов;

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, добавили в штабе операции Объединенных сил.

Новости "Сегодня" сообщали, что 6 июня, пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих.

Напомним, 5 июня пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погиб один украинский военнослужащий.

А 4 июня боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих, еще трое были ранены.

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