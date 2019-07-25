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Серьезных нарушений на выборах не было – МВД

25 июля, 13:31

У правоохранителей хватит сил и средств сдержать все возможные правонарушения, заявили в ведомстве

Фото: AFP

Система МВД справилась с проведением внеочередных выборов в парламент. Серьезных нарушений на досрочных выборах депутатов в Верховную Раду не было. А всего с начала предвыборной кампании было открыто 516 уголовных дел. Об этом сказал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает пресс-служба ведомства.  Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

"Серьезных нарушений на выборах не было потому, что мы вовремя делали превентивные меры, в частности усиление группами спецназа и быстрая переброска их с помощью системы авиабезопасности МВД", – отметил Шевченко.

Он напомнил, что правоохранители отправили группы спецназовцев на вертолетах на избирательные округа №50 и №64 как превентивные меры для недопущения правонарушений.

Шевченко добавил, несмотря на то, что в этих округах и еще в двух "потенциальные проблемы относительно пересчета голосов, или есть определенное промедление в установлении результатов", этими действиями полиция показала тем, у кого "возможно были какие-то намерения" устроить беспорядки и правонарушения, что "этого не стоит делать".

"У нас хватит сил и средств, а главное – решимости и политической воли – сдержать все возможные правонарушения и довести до логического завершения те уголовные производства, которые уже начаты", – отметил Шевченко.

Шевченко отметил, что в целом система МВД справилась с проведением выборов.

"У нас фактически не было каких-то чрезвычайных, серьезных или критических инцидентов или пострадавших существенно после каких-то насильственных действий. И, собственно, насильственных действий фактически почти не было. Нарушения были, но это не критично. Не было насилия, не было столкновений, не было крови, не было столкновений – это главное", – подчеркнул он.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, МВД, голосование

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Сегодня

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