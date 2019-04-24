Новый глава Налоговой: все, что нужно знать о Верланове

Новый глава Государственной налоговой службы, бывший заместитель министра финансов Украины

Фото: facebook.com/sergey.verlanov.

Верланов Сергей Алексеевич – украинский юрист и управленец. 24 апреля заместитель министра финансов Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя Государственной налоговой службы (ГНС).

Образование

В 2003 году окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности "Правоведение " и получил квалификацию магистра права. Через пять лет, в 2008 году, защитил кандидатскую диссертацию. Портал "Левый берег" приводит тему диссертации: "Теория и история государства и права; история политических и правовых учений".

Карьера

С 2000 по 2006 годы работал юрисконсультом ряда частных предприятий Львовской области. С 2005 года является адвокатом.

С 2008-го по июнь 2015 года работал в PricewaterhouseCoopers – одной из четырех крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги.

С июля 2015-го до июля 2018 года занимал должность партнера в ведущей юридической фирме Sayenko Kharenko.

С 2015 по настоящее время – сопредседатель правового комитета Американской торговой палаты в Украине.

На госслужбе

26 июля 2018 назначен на должность заместителя министра финансов Украины по представлению тогда еще и.о. министра Оксаны Маркаровой. В ведомстве возглавил таможенное и налоговое направления. По информации портала "Лига. Финансы", приоритетами Верланова на должности в Минфине были реформа Государственной фискальной службы, таможни и налоговой полиции, а также борьба с контрабандой.

Также Верланов работал над законом о "евробляхах" и налогом на выведенный капитал. Высказывался за определение правового статуса криптовалют и их налогообложение.

"Нам удалось вместе много чего начать как в улучшении налогового законодательства, так и реальных шагах по запуску новых РРО, выдали много обобщающих налоговых консультаций, составили реалистичную доходную часть бюджета на 2019 год и дали старт реформы ГФС. И роль Сергея в этом была огромной", – написала о работе Верланова министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.

Президент Петр Порошенко характеризовал Верланова как "человека, который очень активно работал над введением автоматического возмещения НДС".

Общественная деятельность

С 29 сентября 2015 до сих пор является членом Всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины".

С 2016-го входил в Общественный совет добропорядочности и Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

11 ноября 2016-го вошел в состав Общественного совета добродетели.

Личная жизнь

Жена – Горицкая Екатерина Викторовна, дочь – Верланова Анна Сергеевна.

Собственность

Согласно декларации Верланова, за прошлый год он заработал в Минфине и в Sayenko Kharenko около 1 млн грн. По информации портала "Лига. Финансы", его семья владеет шестью квартирами во Львове и Киеве и четырьмя автомобилями. Также у Верлановых около 5,4 млн грн наличных сбережений в разной валюте и еще около 0,5 млн грн – на банковских счетах.

По информации "Громадського", в должности главы налоговой службы ему положена зарплата 24 тыс. гривен, а также различные премии.

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