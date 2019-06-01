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Сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Украине

1 июня, 06:42

За месяц проката иностранная лента о крупнейшей техногенной катастрофе лидирует по отзывам зрителей


Американский сериал "Чернобыль" бы рекорды просмотров. За месяц проката иностранная лента о крупнейшей техногенной катастрофе лидирует по отзывам зрителей. Лента вызвала туристический бум в Украине, говорят гиды. Они не справляются с потоком туристов, которые хотят попасть в "зону отчуждения".

По информации Forbes, по данным International Movie Data Base мини-сериал" Чернобыль" возглавил рейтинг сериалов всех времен, получивших самую высокую оценку зрителей.

Новый проект от HBO состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Рианны. Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны"). Автором сценария и исполнительным продюсером "Чернобыля" выступил Крейг Мейзин ("Белоснежка и охотник 2"). В сети уже появилась 4-я серия.

Напомним, главная особенность сериала в том, что его создатели не хотели делать традиционное телевизионное шоу-катастрофу. Именно поэтому сама авария на ЧАЭС происходит в первые минуты сериала – без "барабанной дроби".

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Тег сериал, туристы, Чернобыль

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