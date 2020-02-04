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Сервис Raketa застраховал своих курьеров

4 февраля, 11:25

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Теперь курьеры смогут получить финансовую помощь при несчастном случае или ДТП

Работа курьеров становится более защищенной. С 1 февраля 2020 года все курьеры сервиса Raketa смогут получить денежную помощь при несчастном случае, который произошел во время выполнения доставки.

Страховка покрывает все возможные травмы, а также включает в себя страхование жизни. Размер выплат при наступлении страхового случая может достигать 100 000 гривен. Страховым партнером выступает компания ARX.

"Наши курьеры ежедневно работают в плотном городском трафике. Важно, чтобы каждый из них ощущал себя защищенным и мог рассчитывать на финансовую поддержку в случае несчастного случая", — рассказал Станислав Дмитрик, сооснователь Raketa.

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"Формально, курьеры – наши контрагенты. Поэтому классическая страховка сотрудника компании на них не распространяется. Совместно с ARX мы разработали специальные условия, которые учитывают все аспекты работы курьером", — рассказал Юхимчук Алексей, сооснователь Raketa.

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Страховка автоматически активируется, когда курьер принимает заказ на доставку. В случае несчастного случая служба поддержки Raketa окажет всю необходимую помощь и поможет в подготовке документов для страховой выплаты.

О компании. Raketa — сервис доставки еды из ресторанов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове и Харькове. В 2020 году сервис намерен зайти еще в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.

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