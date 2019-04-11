Пленный сержант СБУ отметил день рождения в российской неволе

Раненному во время штурма катера "Бердянск" сотруднику СБУ Василию Сороке исполнилось 28 лет в московском СИЗО

Василий Сорока. Фото: Facebook Василия Сороки.

Еще один украинский пленник Кремля вынужден отмечать день рождения не в кручу родных и близких, а в российском плену в СИЗО "Лефортово" в Москве – 11 апреля военнопленному старшему лейтенанту СБУ Василию Сороке исполнилось 28 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, опубликовав трогательный снимок с сыном украинца Марком, который в руках держит воздушный шар и лист бумаги с надписью "Папочка, с днем рождения! Я тебя очень люблю!".

"Мне удалось подгадать и провести следственные действия с участием Василия и именно сегодня, чтоб поддержать его в этот день. Поздравил его с днём рождения и передал Василию все поздравления и слова поддержки от всех-всех-всех", – сообщил юрист.

По словам Бадамшина, восстановление Сороки после ранения во время штурма катера "Бердянск" и операции на руке идет трудно и медлительно.

"Остался небольшой отек на кисти, болезненные ощущения. После снятия лангета будет понятно, как идет процесс восстановления функций руки и пальцев. Пока все обездвижено повязкой", – добавил он.

Несмотря на это, адвокат отметил, что Василий Сорока сохраняет позитивный настрой и передает всем слова благодарности за поздравления с днем рождения.

Напомним, ранее стали известны подробности операции, которую Сороке проводили в 4-й городской клинической больнице Москвы.

Мы также писали, что недавно день рождения в "Лефортово" отмечал другой военнопленный украинец - старший матрос катера "Бердянск" Андрей Артеменко, которому 31 марта исполнилось 25 лет.

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