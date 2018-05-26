Сестра Сенцова рассказала о его состоянии, голодовку объявил еще один политзаключенный

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ и объявившего голодовку 14 мая, стабильное. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в в эфире телеканала "112 Украина".

"На данный момент состояние у Олега стабильное, то есть ни хорошо ни плохо", – сказала она.

Она также сообщила, что к голодовке присоединился еще один из политзаключенных Александр Шумков – военнослужащий ВСУ, находящийся в Брянске.

Говоря об акциях в поддержку О.Сенцова и других политзаключенных, сестра режиссера заметила, что эффект может быть только один – "когда Олег и другие политзаключенные окажутся на свободе".

Напомним, осужденный в России украинец Александр Кольченко написал украинскому кинорежиссеру и заявил о готовности поддержать голодовку.

Ранее, 15 мая, незаконно осужденный по сфабрикованному делу в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил смягчить объявленную почти два месяца назад голодовку и начал принимать пищу, чтобы избежать насильственного кормления.

Как сообщалось, Россия не позволяет украинским медикам оказывать помощь и следить за состоянием голодающих политзаключенных.

Ранее мы сообщали о том, что Сенцов объявил бессрочную голодовку и заявил о намерении голодать "до конца". 21 мая его адвокат Дмитрий Динзе обнародовал письмо режиссера, который пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.