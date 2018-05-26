Сестра Сенцова рассказала о его состоянии, голодовку объявил еще один политзаключенный

Сегодня, 13:17

Голодовку объявил военнослужащий ВСУ Александр Шумков

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ и объявившего голодовку 14 мая, стабильное. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в в эфире телеканала "112 Украина".

"На данный момент состояние у Олега стабильное, то есть ни хорошо ни плохо", – сказала она.

Она также сообщила, что к голодовке присоединился еще один из политзаключенных Александр Шумков – военнослужащий ВСУ, находящийся в Брянске.

Говоря об акциях в поддержку О.Сенцова и других политзаключенных, сестра режиссера заметила, что эффект может быть только один – "когда Олег и другие политзаключенные окажутся на свободе".

Напомним, осужденный в России украинец Александр Кольченко написал украинскому кинорежиссеру и заявил о готовности поддержать голодовку.

Ранее, 15 мая, незаконно осужденный по сфабрикованному делу в оккупированном Крыму украинский активист Владимир Балух решил смягчить объявленную почти два месяца назад голодовку и начал принимать пищу, чтобы избежать насильственного кормления.

Как сообщалось, Россия не позволяет украинским медикам оказывать помощь и следить за состоянием голодающих политзаключенных. 

Ранее мы сообщали о том, что Сенцов объявил бессрочную голодовку и заявил о намерении голодать "до конца". 21 мая его адвокат Дмитрий Динзе обнародовал письмо режиссера, который пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.
Россия, состояние, голодовка, политзаключенные, сенцов

Вы сейчас просматриваете новость "Сестра Сенцова рассказала о его состоянии, голодовку объявил еще один политзаключенный". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Олег Сенцов. Фото из открытых источников

Российские тюремщики перевели голодающего Сенцова в "безопасное место"

21 Мая, 16:19

По регламенту полагается изолирование такого заключенного, который объявил голодовку

Россия

Фото: ovdinfo.org

В России задержали более тысячи участников акции протеста "Он нам не царь"

5 Мая, 17:28

Самое большое число задержанных - в Москве 
Загрузка...

Украина

Россия в агонии. Фото: AFP

"Это не сверхдержава, а страна, которая развалится": в Украине дали оценку России

29 Ноября 2017, 13:54

Эксперт указал на тревожную тенденцию по распаду империй и объяснил, когда это случится с РФ

Украина

Олег Сенцов. Фото: AFP

Сенцов выдвинул российским властям требование и объявил бессрочную голодовку

16 Мая, 10:30

Его адвокат Дмитрий Динзе не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и будут применять принудительное кормление

Крым

Фото: muftiyat.com.ua

Джемилев о голодовке узников Кремля: это не та страна, где можно рассчитывать на гуманность

19 Мая, 12:14

Из-за отсутствия принудительного кормления у людей, которые объявили голодание, "остаются считанные дни", подчеркнул Джамилев  

Украина

Фото: "Сегодня"

У Посольства России в Киеве прошла акция в поддержку Сенцова

24 Мая, 15:00

Требовать освобождения режиссера пришли активисты, актеры и поэты
Загрузка...