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Сестра Сенцова считает, что Украина должна вытаскивать людей даже путем обмена таких, как экс-беркутовцы

29 декабря, 01:17

Сестра Сенцова подчеркнула, что обмен пленных не закончит войну

Фото: facebook.com/skorost.zvuka

Фото: facebook.com/skorost.zvuka

Двоюродная сестра украинского режиссера и бывшего политзаключенного Кремля Олега Сенцова Наталья Каплан считает, что Украина должна стараться вытаскивать из плена своих людей, даже путем обмена их на таких, как обвиняемые в убийстве активистов Майдана экс-сотрудники "Беркута".

"Я понимаю чувства родственников Небесной сотни, но эти беркутовцы уже не вернут им близких, зато в обмен на них можно спасти тех, кого спасти еще можно", – написала она на своей странице в Facebook в субботу вечером.

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Каплан отметила, что 5 лет билась даже не столько за Сенцова, сколько за справедливость, но готова пренебречь справедливостью и своими ценностями, если "на весах жизни людей, стоявших за Украину". "Их нужно вытаскивать. И я согласна, что не любой ценой. Но речь идет только об обмене людей на людей, про территории речь не идет", - указала она.

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Сестра Сенцова подчеркнула, что обмен пленных не закончит войну, пленных и политзаключенных становится все больше, и Россия "может набрать заложников сколько угодно". "И я вижу два направления: кардинально изменить ситуацию в пользу Украины (тут пока проигрываем) и спасти тех, кого можно спасти (тут дается шанс, давайте его не упустим). А беркутовцы все равно будут наказаны, когда победит Украина, в чьей победе я не сомневаюсь", – считает она.

Напомним, ранее Киевский апелляционный суд отпустил всех экс-беркутовцев – Сергея Тамтуру, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Олега Янишевского и Сергея Зинченко – под личное обязательство.

Активисты, которые собрались под Лукьяновским СИЗО, протестуют против этого.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Беркут Апелляционный суд обмен пленными Олег Сенцов Каплан

Источник: Сегодня

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