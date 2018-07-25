"Сейчас создание вертикали власти невозможно" – Александр Грановский

Народный депутат БПП Александр Грановский в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос журналиста "Как бы вы описали модель управления, которую выстроил Петр Порошенко?", рассказал, что благодаря созданию антикоррупционных органов (НАБУ и САП) построение любой вертикали власти стало невозможным.

"Почему Янукович мог делать, что хотел? Потому что у него были параллельно выстроены вертикали по всем направлениям. Были люди, которые отвечали за выполнение задач и за наказание тех, кто эти задачи не выполняет. Все было очень жестко.

Когда создана целая антикоррупционная инфраструктура, никаких вертикалей ты не построишь. Никто не будет выполнять приказы. Потому что все понимают, поверьте – все, что сегодня ты принимаешь какое-то нехорошее решение, а завтра тебя будет некому защитить.

Власть больше не может требовать чего-то в обмен на определенную степень гарантий защиты, никто не может сказать: "Ты делай, а я тебя прикрою", реально ведь не прикроешь", – заявил Грановский.

Грановский считает, что это произошло благодаря сознательной работе президента вместе с народными депутатами.

Нардеп также высказался относительно возможных перевыборов и обновления ЦИК:

"Вопрос ЦИК не решили из-за страхов, не хочется говорить панику, части зала, что обновление комиссии откроет путь к перевыборам. Всем же очевидно, что со старым составом ЦИК на перевыборы никто не пойдет, потому что их банально не признает мировое сообщество. Не с юридической точки зрения, здесь все в порядке, а чисто с политической. Входить в перевыборы со старой ЦИК никто не будет. Именно страх перевыборов не дал решить вопрос ЦИК сейчас. Все остальное – просто оправдание", – заявил Александр Грановский