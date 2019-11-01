Сейсмологи: Украине стоит готовиться к мощному землетрясению

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Сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет. Последние толчки были зафиксированы в 1908 году. По словам Александра Кендзера из Института геофизики НАН Украины, в ближайшие время может произойти довольно сильное землетрясение.

Закарпатье – сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать 8-ми баллов. Далеко не факт, что новое землетрясение окажется слабее. Людям уже сегодня надо готовиться к событию, так как предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент.

Самыми небезопасными участками нашей страны считается район Зоны Вранча – Карпатских гор и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивность 6-7 баллов по 12-бальной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Предкарпатье. Толчки в 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

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Центральная и восточная часть Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

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Чтобы бедствие не нанесло существенных убытков в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же спрятаться в деревянных зданиях, поскольку они намного безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже того или иного дома, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестницы в любой момент могут обвалиться.

В помещении стоит подальше отойти от окон и внешних стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.

Как мы писали ранее, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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