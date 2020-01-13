Сезон гриппа 2019-2020: что нужно знать, чтобы избежать болезни и осложнений

13 января стало известно, что с начала сезона гриппа вот уже третий человек в Украине умер от осложнений: в Запорожье скончалась роженица. К счастью, ребенка удалось спасти.Какова ситуация с пандемией гриппа в Украине и как правильно себя вести, чтобы избежать вируса, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".
Каждый шестой заболеет, а трое уже умерли
31-летняя беременная женщина из Запорожья заболела еще 24 декабря. Каксообщили в Центре общественного здоровья, за несколько дней до смерти из-за отслоения плаценты женщине провели вынужденное кесарево сечение.Но несмотря на все усилия врачей, 31 января роженица умерла. В центре отметили, что у больной было хроническое заболевание гепатитом С. Выжившего ребенка женщины в понедельник, 13 января, перевели из отделения реанимации в отделение для недоношенных детей.
Это была уже третья смерть от последствий гриппа с начала эпидемического сезона.
"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось – 3 января больная умерла", – сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на официальной странице в Facebook 8 января.
Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно. Женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.
Кроме того, мужчина из группы риска (пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями), несмотря на то что его госпитализировали, скончался в реанимации 31 декабря. Как сообщает пресс-служба Минздрава, он заболел 20 декабря 2019 года.
Эпидемический сезон 2019/2020 отмечен двумя волнами гриппа. Первая была в декабре – и прошла относительно легко. Только 3% заболевших госпитализировали – это были в основном дети до четырех лет. Вторая будет в конце января – начале февраля, она будет сложнее и затянется на четыре недели, прогнозирует Центр общественного здоровья. На нее и придется пик заболеваемости: в общей сложности за сезон переболеют от 4,8 до 6,7 млн украинцев. То есть, в среднем, каждый шестой.
Пока что эпидпорог по стране не превышен, но в семи областях Украины интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных, сообщает ЦОЗ. Это Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.
По Украине ходит четыре вида вируса гриппа:
Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09;
Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);
Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);
Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).
Опасность гриппа в том, что его легко перепутать с ОРВИ. При ОРВИ есть температура, но не очень высокая, насморк, кашель или чихание, першение в горле. При гриппе температура тела – 39 °С и выше, есть ломота в мышцах и суставах, головная боль, заложенный нос, а насморк не выражен.
Чтобы побороть обычную простуду, нужен постельный режим, рекомендуется пить много жидкости. А вот грипп куда вреднее: если температура поднимается выше 38 °С, держится дольше трех дней, жаропонижающие не помогают, человек чувствует себя плохо и симптомы не похожи на обычную ОРВИ, тогда стоит обратиться к врачу.
7 способов профилактики гриппа
Попадая в организм, вирус гриппа старается как можно быстрее "прибить" наш иммунитет, угнетая выработку интерферонов. Поэтому так важно в период эпидемий укрепить иммунитет. Как это сделать?
- Многие врачи в межсезонье прописывают препараты, которые стимулируют выработку интерферона. Это лекарства с иммуномодулирующим эффектом (например, анаферон, арбидол, афлубин и т. д.). Но правильно подобрать такой препарат и нужную дозировку должен врач. Не пожалейте 20 минут, запишитесь на консультацию к терапевту.
- Второе серьезное профилактическое средство от гриппа – витамин С. В период эпидемий суточная терапевтическая доза – 500 мг. А уж если заболели, только ударная доза – 1000 мг – подстегнет иммунитет. Можно, конечно, не налегать на таблетки, а витаминизироваться природными средствами. Просто включите в зимний рацион больше квашеной капусты, лимонов, киви, клюквы, апельсинов.
- Как бы банально это не звучало, но не забывайте о чесноке. Интересный факт: если пожевать около минуты (но не больше) зубчик чеснока, то полость рта полностью очиститься от бактерий. Но не переусердствуйте, два зубчика уже может вызвать ожог слизистой.
- Держите под рукой оксолиновую мазь. Она не лечит, но делает другую очень важную работу. Смажьте мазью носовые проходы перед выходом на улицу. Это будет препятствовать попаданию вируса в организм.
- Гигиену никто не отменял, та что защититься от микробов вам поможет частое мытье рук. Шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос выше, поэтому старайтесь не трогать лицо. Также регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это особенно важно, если в помещении находится больной.
- Самое простое правило: старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если заболели вы, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.
- Наконец, вакцинация – самый надежный метод профилактики гриппа. Но и тут есть свои подводные камни. Прививка стимулирует иммунитет человека только к конкретным штаммам вирусов гриппа. А они, как мы знаем, постоянно мутируют. Поэтому прививку надо делать ежегодно, перед каждым эпидсезоном. По данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировали 224 417 человек.
"Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание. Ведение таких больных, особенно из групп риска, должно соответствовать общим рекомендациям", – замечает инфекционист Ольга Голубовская.
Но вакцина показана не всем. Например, нельзя прививать против гриппа детей до шести месяцев. Вакцинация не допускается, если у человека температура – поэтому врач должен провести осмотр и измерять температуру. Вакцина содержит куриный белок, если на него есть аллергия – прививка противопоказана. Также вакцинироваться не разрешается людям с ослабленным организмом, например, при иммунодефиците, или если человек с онкологией проходит химиотерапию.
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