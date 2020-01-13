Сезон гриппа 2019-2020: что нужно знать, чтобы избежать болезни и осложнений

Самая сложная и затяжная волна гриппа еще впереди – с конца января по начало февраля

Фото: А. Яремчук, "Сьогодні"

13 января стало известно, что с начала сезона гриппа вот уже третий человек в Украине умер от осложнений: в Запорожье скончалась роженица. К счастью, ребенка удалось спасти.Какова ситуация с пандемией гриппа в Украине и как правильно себя вести, чтобы избежать вируса, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Каждый шестой заболеет, а трое уже умерли

31-летняя беременная женщина из Запорожья заболела еще 24 декабря. Каксообщили в Центре общественного здоровья, за несколько дней до смерти из-за отслоения плаценты женщине провели вынужденное кесарево сечение.Но несмотря на все усилия врачей, 31 января роженица умерла. В центре отметили, что у больной было хроническое заболевание гепатитом С. Выжившего ребенка женщины в понедельник, 13 января, перевели из отделения реанимации в отделение для недоношенных детей.

Это была уже третья смерть от последствий гриппа с начала эпидемического сезона.

"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось – 3 января больная умерла", – сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на официальной странице в Facebook 8 января.

Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно. Женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

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Кроме того, мужчина из группы риска (пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями), несмотря на то что его госпитализировали, скончался в реанимации 31 декабря. Как сообщает пресс-служба Минздрава, он заболел 20 декабря 2019 года.

Эпидемический сезон 2019/2020 отмечен двумя волнами гриппа. Первая была в декабре – и прошла относительно легко. Только 3% заболевших госпитализировали – это были в основном дети до четырех лет. Вторая будет в конце января – начале февраля, она будет сложнее и затянется на четыре недели, прогнозирует Центр общественного здоровья. На нее и придется пик заболеваемости: в общей сложности за сезон переболеют от 4,8 до 6,7 млн украинцев. То есть, в среднем, каждый шестой.

Пока что эпидпорог по стране не превышен, но в семи областях Украины интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных, сообщает ЦОЗ. Это Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

По Украине ходит четыре вида вируса гриппа:

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Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09;

Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);

Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);

Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

Опасность гриппа в том, что его легко перепутать с ОРВИ. При ОРВИ есть температура, но не очень высокая, насморк, кашель или чихание, першение в горле. При гриппе температура тела – 39 °С и выше, есть ломота в мышцах и суставах, головная боль, заложенный нос, а насморк не выражен.

Чтобы побороть обычную простуду, нужен постельный режим, рекомендуется пить много жидкости. А вот грипп куда вреднее: если температура поднимается выше 38 °С, держится дольше трех дней, жаропонижающие не помогают, человек чувствует себя плохо и симптомы не похожи на обычную ОРВИ, тогда стоит обратиться к врачу.

7 способов профилактики гриппа

Попадая в организм, вирус гриппа старается как можно быстрее "прибить" наш иммунитет, угнетая выработку интерферонов. Поэтому так важно в период эпидемий укрепить иммунитет. Как это сделать?

Многие врачи в межсезонье прописывают препараты, которые стимулируют выработку интерферона. Это лекарства с иммуномодулирующим эффектом (например, анаферон, арбидол, афлубин и т. д.). Но правильно подобрать такой препарат и нужную дозировку должен врач. Не пожалейте 20 минут, запишитесь на консультацию к терапевту.

Второе серьезное профилактическое средство от гриппа – витамин С. В период эпидемий суточная терапевтическая доза – 500 мг. А уж если заболели, только ударная доза – 1000 мг – подстегнет иммунитет. Можно, конечно, не налегать на таблетки, а витаминизироваться природными средствами. Просто включите в зимний рацион больше квашеной капусты, лимонов, киви, клюквы, апельсинов.

Как бы банально это не звучало, но не забывайте о чесноке. Интересный факт: если пожевать около минуты (но не больше) зубчик чеснока, то полость рта полностью очиститься от бактерий. Но не переусердствуйте, два зубчика уже может вызвать ожог слизистой.

Держите под рукой оксолиновую мазь. Она не лечит, но делает другую очень важную работу. Смажьте мазью носовые проходы перед выходом на улицу. Это будет препятствовать попаданию вируса в организм.

Гигиену никто не отменял, та что защититься от микробов вам поможет частое мытье рук. Шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос выше, поэтому старайтесь не трогать лицо. Также регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку – это особенно важно, если в помещении находится больной.

Самое простое правило: старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если заболели вы, то держите дистанцию ​​с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.

Наконец, вакцинация – самый надежный метод профилактики гриппа. Но и тут есть свои подводные камни. Прививка стимулирует иммунитет человека только к конкретным штаммам вирусов гриппа. А они, как мы знаем, постоянно мутируют. Поэтому прививку надо делать ежегодно, перед каждым эпидсезоном. По данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона от гриппа вакцинировали 224 417 человек.

"Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание. Ведение таких больных, особенно из групп риска, должно соответствовать общим рекомендациям", – замечает инфекционист Ольга Голубовская.

Но вакцина показана не всем. Например, нельзя прививать против гриппа детей до шести месяцев. Вакцинация не допускается, если у человека температура – поэтому врач должен провести осмотр и измерять температуру. Вакцина содержит куриный белок, если на него есть аллергия – прививка противопоказана. Также вакцинироваться не разрешается людям с ослабленным организмом, например, при иммунодефиците, или если человек с онкологией проходит химиотерапию.

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