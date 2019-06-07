Сезон курортных афер: как не попасть в лапы мошенников, покупая тур

Туристы жалуются на фальшивые турфирмы, задержки рейсов и внезапное сокращение отдыха

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С началом отпускного сезона полиция предупредила украинцев — не дремлют мошенники, которые наживают на туристах миллионы. По данным Госреестра судебных решений, число украинцев, жалующихся в суды на турагентов и туроператоров, неуклонно растет. Например, если в 2017 году в суды жаловались лишь единицы, то за 2018 год это число превысило сотню. По оценкам экспертов, при этом многие случаи остаются безнаказанными, потому что пострадавшие не хотят тратить на судебные тяжбы время и силы.

Среди последних разоблачений уже есть рекордные. Вчера прокуратура Киева отрапортовала, что в суд направила дело о двух мошенницах, обманувших 39 человек на сумму в 2 млн грн. По данным прокуратуры, женщины продавали липовые путевки в Египет, Турцию, Кипр и Эмираты. Еще одну аферистку задержали в Черновицкой области. На 32-летнюю женщину пожаловались 11 несостоявшихся туристов. Как рассказали нам в пресс-центре облглавка полиции, женщина представлялась клиентам директором турфирмы, которая прекратила свою работу по решению суда еще в 2015 году.

"С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась группа жителей из Черновцов. Эти люди запланировали путешествие на остров Бали, заплатили деньги этой женщине. Последняя же получила деньги, а своих обещаний не исполнила, — рассказала нам спикер областной полиции Диана Козлова. — Следователи открыли уголовное производство по статье "Мошенничество". Выяснилось, что несмотря на решение суда о прекращении работы турфирмы, ее руководитель продолжила брать предоплату за организацию путешествий, насобирав таким образом 345 тысяч гривен. Кстати, цена на туры была ниже, чем в других компаниях, поэтому стоимость привлекала желающих отдохнуть. Женщине уже объявлено подозрение".

В полиции добавили, что подозреваемой грозит до 8 лет тюрьмы, сегодня ей планируют избирать в суде меру пресечения.

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Таких случаев много, и пострадавшие далеко не всегда получают компенсацию за причиненный им ущерб. В Госреестре судебных решений есть масса вердиктов, в которых сказано, что та или иная фирма, которой турист предъявил претензии из-за отсутствия самолета, — лишь посредник между путешественником и туроператором. В большинстве случаев такие посредники избегают ответственности, когда в суде заявляют, что перечисляют полученные от туриста деньги оператору, а себе оставляют лишь небольшой процент. Жалуются туристы и на задержку рейсов самолетов, внезапное сокращение времени отдыха и отказ возвращать деньги в случае природных ЧП на курорте. Но есть и вовсе курьезные случаи.

Например, Киевский райсуд Харькова рассматривал иск местного жителя, который участвовал в рекламном розыгрыше путевки в Канны, покупая пиво определенной марки. Как сказано в решении суда, однажды этому человеку таки попалась бутылка с выигрышной этикеткой, спустя несколько дней он получил билет в Канны для себя и жены, приехал в столичный аэропорт Борисполь, но самолета так и не дождался. В турфирме у этой пары отказались принять претензии, потому как выяснилось, что харьковский филиал турфирмы не проводил никаких розыгрышей. В итоге суд отказал истцу, несмотря на то что тот потратил на услуги адвоката около 8 тыс. грн.

Помогут очевидцы и видео

Эксперты советуют туристам при выборе оператора обращать внимание на несколько важных моментов.

"Первое — это история фирмы, дата ее создания. Кроме того, необходимо наличие лицензии (ее можно проверить на сайте Минэкономразвития. — Авт.) и финансовой гарантии. Также важно обращать внимание на профессионализм сотрудников. Если информация озвучивается вам уверенно, без подглядываний в буклеты, то есть вероятность, что и путешествие будет организовано на должном уровне", — говорит глава всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха.

Ряд опрошенных нами юристов добавляют, что в случае форс-мажора по вине турфирмы (задержка рейса, преждевременное выселение из гостиницы) путешественнику лучше фиксировать происходящее на видео, а также взять контакты у очевидцев. Все это может понадобиться для иска в суде.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, во сколько обойдется украинцам отпуск у моря за границей: популярные направления. Журналисты изучили цены на отдых в Турции, Египте, Болгарии, а также на Кипре.

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