Сезон квартирных краж в разгаре: как не стать жертвой преступников

Жертвами краж могут стать любые люди от богачей до беднейшего слоя населения

В центре столицы обчистили квартиру первого заместителя министра экономики Максима Нефедова. У автора системы госзакупок "Прозорро" якобы украли две пары часов, и украшения его девушки. Полиция не знала, когда именно произошла кража. Из этого можем сделать первый вывод – не оставлять надолго дом без присмотра.

По крайней мере одни часы замминистра, стоимостью двести тысяч гривен, были задекларированы. Итак, вывод номер два – не рассказывайте посторонним, что вы нажили честным трудом и где вы это храните, если, конечно, вы не чиновник. Что еще надо помнить, чтобы уберечься от краж?

Пока заместитель министра Максим Нефедов щеголял постами со своей поездки в США, грабители залезли в его квартиру через балконное окно, забрали ценности и – так же через окно – убежали.

Немного ранее, в этом же элитном Печерске, незваные гости наведались к светской львице Владе Литовченко. Она также отдыхала. И как в случае с Максимом Нефедовым, грабители замков не взламывали, а залезли через окно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве воры украли из квартиры баян и удочку

По словам следователя, жертвами краж могут стать любые люди от богачей до беднейшего слоя. Поскольку даже у бедных – и то есть, что украсть.

Как не стать жертвой воров, когда от них уже не спасают ни хитрые замки, ни ловкие охранники?

По словам эксперта, чтобы ограбить квартиру профессионалу понадобится три минуты.

Вместо каникул студент из Палестины Маруф вынужден обивать пороги своей посольства. Здесь ему уже который месяц не могут восстановить паспорт, который вместе с ценными вещами похитили прямо из арендованной квартиры.

Студент-иностранец так же, как чиновник и бывшая мисс Украина, стали жертвами воров-альпинистов. Владимир Шиповалов по прозвищу "Лорд" когдато и сам к таким принадлежал.

Он рассказывает, что пластиковые окна легко взламываются грабителем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве поймали банду воров-иностранцев

С тем, что окна – особенно пластиковые – удобный способ проникновения в ваш дом, согласен и бывший следователь Руслан Сушко.

В основном воры хорошо знают, кого грабить. Готовиться к краже начинают минимум за два-три месяца.

К утечке информации могут быть причастны болтливые родственники и друзья. Поэтому не стоит болтать о своих доходах и быть слишком откровенными в соцсетях. Насторожить должны и частые звонки от незнакомцев.

"Совет людям: обязательно обращать внимание на обстановку у входной двери своей квартиры. Не появились ли там какие-то пометки мелом, краской или может быть какие-то предметы", – говорит следователь.

С помощью так называемых "маячков" воры могут выяснять, когда хозяев нет дома, и даже обозначать квартиры, которые планируют ограбить.

И все же, если вы увидели подозрительные предметы у вашей квартиры или в подъезде – не спешите паниковать. Такие наклейки на почтовом ящике могут оставлять обычные подростки ради развлечения. Потому что, если за вами и вашей домом следят настоящие – профессиональные – воры – вы никогда этого не заметите.

Спасет ли имущество охрана? Бывший вор ею не пользуется. А вот бывший следователь свою квартиру поставил "на сигнализацию" да еще и застраховал имущество на случай, если патруль опоздает. По статистике, каждый час в одном только Киеве грабят по одной квартире. И пока экономическая ситуация не исправится, уменьшения количества краж ждать не стоит.

Без денег и документов в чужой стране теперь скитается палестинец Маруф. Студент-отличник, он может потерять место в вузе.

На возвращение документов ворами – слабая надежда. А повлиять на посольство своей страны студент не в состоянии.

Ранее в полиции предложили простые советы, которые помогут уберечь квартиру от воров. Среди рекомендаций – не хвастаться отпуском в соцсетях и дружить с соседями.

Напомним, в июле столичные правоохранители пресекли деятельность банды квартирных воров. Ими оказались четверо местных жителей, трое из которых уже были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений.