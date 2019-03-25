Шанс вернуть свое: вкладчикам выплачивают депозиты более 200 тыс. грн

История получения вклада, сумма которого после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012) не попадала в гарантии ФГВФЛ

Шанс вернуть свое: вкладчикам выплачивают депозиты более 200 тыс. грн //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7bc/a12/5c97bca129888.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7bc/a12/5c97bca129888.jpg 2019-03-25T08:20:00+02:00 Украина История получения вклада, сумма которого после вступления в силу Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (26.02.2012) не попадала в гарантии ФГВФЛ

Несмотря на то, что финансовый рынок мало помалу стабилизируется, ситуация остается напряженной. Финучреждения по-прежнему не могут предложить своим клиентам приемлемые ставки по кредитам, а многие вообще открыли только потребительское кредитование и пойти на более крупные займы боятся. Подобная ситуация и со вкладами — процентные ставки низкие, а риски, особенно у крупных вкладчиков, немалые. Вспомним хотя бы выплаты клиентам банков, лишившихся лицензий. Вклады в пределах 200 тыс. грн возвращает ФГВФЛ, а вот те депозиты, которые этот порог превысили, пропали без надежды на выплаты. Так было до того момента, как возник беспрецедентный расклад – банк с отозванной лицензией, а именно - "Укринком" (который на текущий день считается правопреемником "Укринбанка"), начал возвращать депозиты 200 тыс.+ своим вкладчикам. О том, как происходит возврат таких депозитов, рассказала вкладчица такого банка Елена Владимирова..

"Начала я откладывать деньги давно — еще с 1994 года. Мне посоветовали первый в Украине коммерческий банк — "Укринбанк". Именно туда мы с мужем понесли потом, кровью и слезами заработанные сбережения. Была мечта у нас заветная — накопить на квартиру детям и, наконец, разрешить жилищный вопрос, - начала свой рассказ 70-летняя Елена Владимирова. - Мы старались изо всех сил, очень много работали, регулярно себе отказывали даже в самом необходимом, лечение откладывали на потом – несли каждую копеечку в общую копилку. Я радовалась, что сумма растет. Появлялось желание работать! Я всю жизнь работаю с росписью, занимаюсь реставрацией (на моем счету такие объекты, как Михайловский собор и т. д.), учу этому других. Внушало оптимизм, что мечта становится все ближе! В финучреждении же всегда встречали внимательные и высококвалифицированные сотрудники: все тебе расскажут, объяснят, повторят. Никогда не было никаких нареканий. Мы спокойно копили себе, а когда приходили продлевать депозит, у нас спрашивали, будем ли мы забирать вклад?"

По словам пенсионерки, это в том числе успокаивало и вызывало доверие, что накопленные деньги она может забрать в любое время. Женщина продлевала вклад и на 3 месяца, и на полгода, и на 1 год и больше. Но однажды, включив новости, женщина узнала, что в банке введена временная администрация и что ее вклад "застрял". Горю ее не было предела. "Это была зима 2015 года. От такой новости нам с мужем стало плохо – стало хватать сердце, обострились хронические болезни. Столько лет работать, на всем экономить и оказаться у разбитого корыта! Я столько слез пролила! Но поделать мы уже ничего не могли", – вспоминает Елена.

Потеря денег подкосила семью — напасти начались одна за другой. Пошатнулось здоровье у всех членов семьи, понадобилась дорогостоящая операция, на которую помогали собрать родственники. Далее еще хуже — погибли сын и невестка, на жилье которым, собственно, и копила Елена. На руках бабушки осталась 14-летняя внучка.

"Последние 4 года мы жили скромно. Денег не хватало, а цены постоянно росли. Такая нападала безнадега и тоска, что сразу сказывалось на самочувствии. И тут от банка неожиданные вести – своим вкладчикам наш банк начал выплачивать "замороженные" депозиты! Это такое счастье было! Частями, но регулярно. В итоге порядка 40% вклада мне уже вернули. Я обрела надежду, что хоть внучке помогу получить образование и буду иметь дополнительную копейку к пенсии", – рассказывает Елена Владимирова.

Вернуться в "большую игру"

Руководство банка тоже настроено оптимистично и делает все, чтобы остаться на рынке и вернуться в "большую игру", несмотря на то, что в свое время НБУ не дал возможности спастись, хотя руководству банка удалось найти инвестора в 2015 году, готового докапитализовать банк на 1 млрд грн. Согласно плану финансового оздоровления банка, утвержденного НБУ на период до 1 апреля 2016 года.

"ПАО "Укринком", получивший юридические права и обязательства "Укринбанка" намерено продолжать выплаты. Активов в размере 4,5 млрд грн достаточно, чтобы выплатить 3,7 млрд грн обязательств перед вкладчиками с учетом уже выплаченных ФГВФЛ 1,7 млрд грн путем реанимации активов – приведя их в рабочие состояние, доведя их до справедливой рыночной стоимости, чтобы впоследствии реализовать их на рынке", - подтвердила Алла Николаевна Ильюченко, глава правления ПАО "Укринком" .

Автор: Юлия Рафальская

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