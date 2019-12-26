Шансов мало: Климкин дал печальный прогноз по "Северному потоку – 2"

"Северный поток - 2" все-таки будет достроен, хоть и не так быстро, как хотелось бы РФ

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

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Американские санкции против "Северного потока – 2" министр иностранных дел в 2014-2019 гг. Павел Климкин называет успехом Украины на международной арене. Но призывает смотреть на ситуацию без ложного оптимизма:

"Мы реально честно должны сами себе сказать: пока не выглядит так, что эти санкции позволят прекратить строительство. До того, чтобы достроить ("Северный поток – 2". – Авт.), осталось не так много. Пока санкции вступят в силу... Все, с кем я разговаривал, исходят из того, что все же шанс на достройку очень и очень значительный. И я исхожу из того, что, скорее всего, он будет достроен, а эти санкции будут использоваться, как рычаг, и не только в поставках американского сжиженного газа в Европу, но и чтобы этот газопровод был полностью под европейскими правилами", – рассказал нам Климкин.

По его словам, и санкции США , и борьба Украины в конечном итоге сводится к одному — чтобы "Газпром" не подмял под себя 100% европейского рынка и не смог организовать газовую войну в будущем. Именно поэтому американские санкции касаются не только "Северного потока – 2", но и "Турецкого потока".

"Санкции — это рычаг, и они сами по себе важны. Это, безусловно, позитив. Я считаю, что есть шанс на то, что в Берлин не будут заниматься манипуляциями, и все же будут применять европейские правила. Это не 100%, но шанс есть", – говорит Климкин.

Но тогда возникает вопрос: какой должна быть наша стратегия в отношении ГТС? Затянуть в нашу ГТС консорциум — или с европейскими компаниями, или американскими и европейскими компаниями, отвечает Павел Климкин.

"Есть разные варианты. Но без этого на перспективу ничего не будет. Если нам это удастся, тогда у нашей ГТС будет будущее. Иначе она будет использоваться как резервные мощности, не более того, и постепенно приходить в упадок. Я вижу шансы, чтобы реализовался первый, гораздо более позитивный сценарий", – говорит экс-глава МИД.

Подробнее о том, какие еще события уходящего года можно смело считать победами Украины во внешней политике, читайте в интервью с Павлом Климкиным: "Путин сознательно создал для Зеленского эмоциональную воронку".

Как известно, санкции против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" США ввели 20 декабря. Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Россия на санкции отреагировала нервно, но заявила, что газопровод будет обязательно достроен. "Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, ни о каких мощностях идет речь, ни на сколько растянется та сама "обозримая перспектива".

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