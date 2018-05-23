Шантаж по методам Путина: Тымчук объяснил, что значат учения российского флота у берегов Украины

Учебные стрельбы российских кораблей в акватории Азовского моря и задержания судов из Украины не обязательно свидетельствуют о подготовке ВС РФ к наступлению на Мариуполь, а могут быть объяснены ранее заключенными договорами Киева и Москвы.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказал "Апострофу".

"Те силы ВМФ России, которые привлекаются к этим учениям, вряд ли способны выполнить задачи по проведению такой масштабной десантной операции. Во-вторых, надо понимать, что взять Мариуполь с моря ненамного проще, чем взять его по суше. За четыре года этот город настолько укреплен и насколько продумана система обороны всего мариупольского направления, что я даже не могу себе представить, как россияне будут планировать боевую операцию", – говорит военный эксперт.

По его мнению, это просто шантаж по методам Путина и в духе Москвы. "Вместе с тем, нашим ВМС, в частности подразделениям береговой обороны, да и сухопутным войскам, которые выполняют боевые задачи на мариупольском направлении, нужно также принимать меры. Это, во-первых", – заметил координатор "Информсопротивления".

"Во-вторых, есть еще дипломатическая составляющая. Мы знаем, что россияне позволяют себе такие маневры, исходя из двухсторонних соглашений с Украиной по использованию акватории Азовского моря. И здесь я бы хотел услышать комментарии наших международников из Министерства иностранных дел, чтобы они разложили по полочкам, где Россия преступает красную черту, где нам необходимо разрывать соответствующие договора в одностороннем порядке или принимать какие-то другие внеочередные меры", – добавил Тымчук.

Напомним, в последнее время боевики обострили ситуацию на Мариупольском направлении, активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Пищевик, Талаковка и Широкино.

Также ранее сообщалось, в Украине суд наложил арест на российское судно-земснаряд Pechoraв рамках уголовного производства по факту незаконной добычи песка у берегов аннексированного Крыма.