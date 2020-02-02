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Шарик из Аджамки: нашелся пес, которого нардеп посоветовал пенсионерке продать (фото)

2 февраля, 15:53

Пес даже не подозревал, что вокруг него разгорелся скандал на всю Украину

Фото: cbn.com.ua

Фото: cbn.com.ua

Журналисты нашли собаку, которую нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь советовал пенсионерке продать для оплаты коммунальных услуг. Живет она под Кропивницким.

Об этом сообщает информагентство CBN.

Уже знаменитого на всю страну пса звать Шарик, а живет он у пенсионерки Колючей Любови Павловны в Аджамке (Кировоградская область).

Местные жители села даже собрались и требовали извинений от народного избранника за его слова.

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Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар, обсуждая сложности людей при оплате коммунальных услуг, сказал, что если у пенсионерки есть собака элитной породы, ее можно продать и расплатиться за коммунальные услуги. Это заявление вызвало бурю негодования среди украинцев. Позже народный депутат объяснил свои слова.

Пенсионерка ответила депутату на предложение продать собаку. Журналистам удалось разыскать женщину, которой якобы и давал совет нардеп. Она призналась, что во время эфира прозевала нелепый ответ "слуги народа".

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