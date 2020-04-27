Шашлыки на карантине: могут ли украинцев оштрафовать за вылазку на природу

Доказывание своей правоты и невиновности в судах отнимает немало времени и нервов, напоминают эксперты

Шашлык на мангале / Фото: Pixabay

Почти неделю назад Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо ослаблений. Он попадает как раз на майские праздники. Могут ли оштрафовать украинцев за вылазку на шашлыки – идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Согласно постановлениям КМУ, запрещается находиться в общественных местах без масок, ходить группами более чем по два человека и посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибережные зоны.

В то же время управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько говорит, что в этом запрете много нюансов.

"Проблема в том, что понятия "лесопарковая зона", "прибрежная зона" не определены законодательством. Лес – это не лесопарковая зона, и если говорить буквально, то пребывание в лесу не является запрещенным. Кроме того, понятие "посещение" также не определено. Парк и сквер могут находиться на вашем пути к магазину, аптеке, посещение которых не запрещено. Это не означает, что стоит долго гулять или сидеть в этих местах, но вот быстро пройти мимо – можно, и подышать свежим воздухом также. Лучше двигаться ближе к проезжей части и демонстрировать своим видом, что вы направляетесь к магазину, на работу или домой", — говорит Ясько.

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При этом он напомнил: если костер для приготовления шашлыков приведет к повреждению леса или пожару, наступит административная или уголовная ответственность. К тому же недавно наказания и штрафы за поджоги в Украине существенно увеличили.

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В свою очередь Олег Горецкий, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и партнеры", поясняет, что оштрафовать за поездку на шашлыки все же могут, да и с кострами нужно быть осторожнее.

"Что касается поджогов, то в связи с новой проблемой – пожарами сразу в нескольких областях страны – с 17 апреля были также увеличены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах и введены штрафы за самовольное выжигание растительности или ее остатков. Учитывая запрет с 6 апреля посещения парков, скверов, зон отдых, лесопарков, прибрежных зон, говорить о кострах в лесу нелогично. Но по факту, если костер не влечет за собой нарушение правил безопасности, то за него штрафовать не будут", — говорит Горецкий.

Юрист Станислав Маляр отмечает, что распределение зеленых зон на скверы, парки, леса, кустарники и т.д. является достаточно сложным и человек без специального образования и специальных навыков не сможет установить, отнесены ли определенные зеленые насаждения к категории парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон.

"Согласно КоАП (Кодексу Украины об административных правонарушениях. — Ред.), лицо нельзя привлечь к ответственности, если в его действиях или бездействии нет вины. Вина же заключается в осознании лицом неправомерности своих действий. Если нормативные документы по введению ограничительных мероприятий являются противоречивыми и непонятными, то как человек может осознавать, что нарушает? Из-за многочисленной несогласованности и противоречивости нормативно-правовых актов и несоответствия протоколов об административных правонарушениях в 90% случаев суды отказывают в привлечении людей к административной ответственности", — говорит Маляр.

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Несмотря на противоречивое законодательство, с юридической точки зрения лучше все же повременить с выездом на шашлыки, ведь потом придется доказывать свою правоту и невиновность в судах, что отнимает немало времени и нервов. Уже не говоря о том, что эффективность карантина зависит в первую очередь от того, насколько его соблюдают.

Напомним, ранее сообщалось, могут ли штрафовать за поход на кладбище и в церковь.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

Напомним, что в результате масштабных пожаров в Зоне отчуждения, на севере Киевской и Житомирской областей сгорели несколько сел. Как выживают люди, оставшиеся без крыши над головой:

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