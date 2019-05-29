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"Шаурма так шаурма": Зеленский опубликовал неожиданное фото

29 мая, 15:48

Глава государства считает, что в шаурме нет ничего страшного и постыдного

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Twitter необычное селфи. 

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", – написал Зеленский.

Напомним, Зеленский в День Киева поздравил жителей столицы и рассказал, с чем у него ассоциируется этот город. Оказалось, что запах шаурмы у метро "запал в душу" президенту.

"Есть то, что делает Киев Киевом: это запах цветущих лип и шаурмы возле метро; это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы; это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумение". Да, у этого города не все идеально, но это делает Киев живым – не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим", – написал Зеленский.

Сразу после публикации Зеленским поздравления с Днем Киева, соцсети запестрели шутками и дискуссиями о том, действительно ли Киев пахнет шаурмой, и почему именно так новоизбранный президент характеризует столицу.

Стоит отметить, что ежегодно в Украине фиксируют десятки случаев отравления шаурмой. Но несмотря на это, покупателей такие истории не пугают и они от этого продукта не отказываются. "Сегодня" отправились на поиски полезной шаурмы и узнали, когда это блюдо – не фастфуд, а полезный обед.


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Тег Киев, Зеленский, шаурма, уличная еда

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