"Щорс" в Украине: синоптики предупредили о заморозках и снеге

До конца недели погода в Украине будет очень переменчивой – то холод, то потепление, то дожди

В ближайшие дни в Украине совсем станет холодно, ночью будет доходить до заморозков и возможен снег в Карпатах. Уже ближе к выходным погода наладится, но будет переменчивой. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Главная прогностическая новость – заморозки, в ближайшую ночь на западе Украины. В ночь на среду распространятся местами в большинстве областей Украины", – сообщила она.

В то же время синоптик отметила, что в среду в Украину с Атлантики ворвется антициклон Schorse, который прогонит циклон и небо станет ясным, что приведет к образованию заморозков.

"25 сентября удержится влажная погода, дожди будут преимущественно небольшие, а иногда и просто ограничится облачностью. В Карпатах возможен мокрый снег. Северо-западный ветер везде будет порывистым, до штормовых порывов. Дневная температура воздуха завтра ожидается низкой – 10-15 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве во вторник будет облачно, влажно, с сильным ветром и холодным воздухом – 10-12 градусов. В ночь на 26 сентября в Киеве и особенно окрестностях есть вероятность заморозков. В среду, четверг, пятницу в Киеве без осадков и потеплеет.

"Самым привлекательным синоптическим днем ожидается пятница, 28 сентября, – солнышко и +20 градусов. В субботу опять какая-то дождевая и холодная пакость. На Веры, Надежды, Любви (праздник 30 сентября, воскресенье) в Киеве появится солнышко, но будет холодновато – 12-14 градусов", – сообщила синоптик.

Как мы писали в прогнозе синоптиков на неделю, в Украину еще вернется сухая и солнечная погода. Погоду в Украине предопределил циклон со Скандинавии, именно он принес похолодание и дожди. Ворвавшись с запада, через центральные области, к утру понедельника он доберется до юго-востока Украины. Синоптики предупреждают, что в течение ближайших суток и два дня к ряду небо над всей страной заволокут тучи и будет идти холодный осенний дождь.

Отметим, недавний прогноз известного народного синоптика Леонида Горбаня о приходе в Украину бабьего лета сбылся. Он отмечал, что их будет два, а между ними будет перерыв на похолодание. Так и выходит – как раз сейчас погода испортилась, однако нас ждет еще одно потепление.