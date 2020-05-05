Шесть лет назад на Донбассе произошел первый серьезный бой: как это было

В бое под Семеновкой были задействованы и нацгвардейцы, и спецназ СБУ

Ровно шесть лет назад в селе Семеновка, что вблизи Славянска, произошел первый мощный бой украинских сил с боевиками, в котором наши бойцы понесли серьезные потери. Только во второй половине июня силы АТО прекратили там боевые действия – Семеновка после террористов осталась в руинах. 5 мая 2014 года антитеррористическая операция превратилась в полномасштабную войну.

Тогда под Славянск стянули бойцов Нацгвардии, ВСУ, СБУ, десантников и даже элитное спецподразделение "Альфа". Поселок Семеновка вблизи Славянска играло чрезвычайно важную роль для контроля коммуникаций – там был важный перекресток. Это понимало и украинское командование, и противник. Силам АТО была поставлена задача – захватить блокпост возле этого перекрестка и закрепиться там.

Однако утром 5 мая в районе железнодорожного моста колонна украинских сил в районе Семеновки попала в засаду – нацгвардийцям вместе с альфовцам пришлось впервые столкнуться с организованным сопротивлением.

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"Мы медленно продвигались к переезду в Семеновке. Приблизились к мосту и перед въездом в поселок мы попали под обстрел. Стало понятно, что нас здесь уже "ждут". Штурм проходил четырьмя экипажами БТР, двое из которых – альфовцев. Дойдя до железнодорожного переезда, за 600 метров, мы попали под сильный обстрел со всех сторон, поэтому были вынуждены прятаться. Ну как прятаться – БТРы по бокам и группа людей посередине. Мы открыли огонь из различных видов оружия: это и вооружения БТР, и пулеметы. Стрельба была очень плотная, но подойдя еще ближе, а это уже непосредственно в саму Семеновку, попали под вражеский обстрел из гранатометов. Было такое ощущение, что мы в ловушке. Колонна (сил АТО), которая шла нам навстречу из Краматорска, тоже вступила в бой, и в связи с этим, нам нужно было разворачиваться. Но в один момент, со стороны Славянская начала подходить новая группа боевиков…", – вспоминает офицер с позывным "Мирон".

Бой с сепаратистами длился несколько часов. Заняв позиции в жилых домах, враг вел шквальный огонь по украинским военным. Но благодаря умелым действиям спецназовцев боевики понесли значительные потери и отступили к промзоне Славянска. При этом, краматорская колонна была спасена и вышла без потерь благодаря профессионализму и самопожертвованию своих боевых побратимов, которые приняли этот первый страшный удар на себя. В том бою погибли трое военнослужащих, восемь получили ранения.

Видео: mvs.gov.ua

В СБУ также вспомнили о своих побратимах майоре Руслане Лужевском и полковнике Александре Анищенко, которые погибли во время того боя.

Недавно мы писали, что шесть лет назад в истории Украины началась новая веха, долгая и кровопролитная – антитеррористическая операция Вооруженных сил Украины на востоке страны, направленная против сепаратистов, захватывающих ключевые здания в ряде городов – Харькове, Донецке, Луганске. Читайте подробней, как начиналась АТО.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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