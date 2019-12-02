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Шесть лет без Лениных: памятники достали и распродают по 10 тысяч грн

2 декабря, 07:19

Игорь Серов

Продавцы признаются, что состояние скульптур далеко от идеального

Фото: Жовта річка

Фото: Жовта річка

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Спустя шесть лет после начала сноса памятников Ленину в Украине предприимчивые граждане достали из закромов ранее припрятанные монументы и пытаются на них заработать. На популярных сайтах бесплатных объявлений мы насчитали сразу несколько свежих объявлений о торговле Ильичами. Цены колеблются в зависимости от состояния памятников – от 8 до 10 тыс. грн.

Корреспондент сайта "Сегодня" позвонил авторам нескольких объявлений. Молодой продавец, представившийся Денисом П. из Могилев-Подольского Винницкой области, рассказал нам, что продает "Ленина в юности" за 8 тыс. грн.

"После начала декоммунизации я выкупил этот памятник у одной из школ, – рассказал нам Денис. – Он сделан из материала, похожего на гипс. Памятник достаточно крепкий, внутри него – металлический "скелет". До вашего звонка уже интересовались другие покупатели. Многие готовы купить, но при этом не все готовы платить за реставрацию. Дело в том, что у памятника есть дефект – трещина на ноге".

Еще один продавец рассказал нам, что продает "взрослого" Ленина и просит за него 10 тыс. грн. Как мы выяснили, до декоммунизации памятник находился на территории одного из институтов. Когда же оказался вне закона, то сотрудники учреждения выставили Ильича на продажу.

"Памятник высотой 3 метра, весит тонну, сделан из цемента, – рассказал нам продавец Юрий из Харькова. – Скульптура в относительно нормальном состоянии, потому как все время находилась в помещении – стояла в институте на третьем этаже. Говорю честно, что кое-где от памятника откололись небольшие кусочки, но эти дефекты легко устранить".

По словам продавца, этот Ленин – разборной. Состоит он из четырех частей, вес каждой – около 250 кг.

"Были предложения от иностранцев, но мы отказали им в продаже. Слишком хлопотной оказалась процедура отправки. Уверен, что и в Украине на него найдется покупатель", – говорит продавец.

Напомним, по оценкам экспертов, в Украине за последние годы было снесено более 1 тыс. памятников Ильичу. Одним из уцелевших до этих дней оказался памятник Ленину в центре Чернобыля.

Ранее мы также рассказывали, на какие памятники есть большой спрос. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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